अंकिता हत्याकांड: उर्मिला सनावर व सुरेश राठौर आज होंगे कोर्ट में पेश, अदालत लेगी नार्को टेस्ट पर सहमति

जागरण संवाददाता, देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अभिनेत्री उर्मिला सनावर व पूर्व विधायक सुरेश राठौर आज शुक्रवार को कोर्ट के समक्ष पेश हो सकते हैं। अदालत की ओर से दोनों से नार्को टेस्ट संबंधी सहमति ली जाएगी।

दोनों की सहमति के बाद नार्को टेस्ट की अगली कार्रवाई शुरू की जाएगी। सीबीआइ की मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर को नोटिस जारी कर शुक्रवार को कोर्ट के समक्ष पेश होने के आदेश जारी किए गए थे।

अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड के चर्चित मामलों में शामिल है। इस प्रकरण को लेकर समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर सवाल उठते रहे हैं। उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के नार्को टेस्ट को लेकर होने वाली कार्रवाई भी इसी कड़ी में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उर्मिला सनावर व सुरेश राठौर के कुछ कथित आडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुए थे, जिसमें इस घटना का जिक्र किया गया है। इसी मामले में दोनों की नार्को टेस्ट की कार्रवाई की जा रही है।