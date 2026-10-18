अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई की उर्मिला सनावर से सहारनपुर में लंबी पूछताछ जारी
सीबीआई अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूर्व विधायक सुरेश राठौर से पूछताछ के बाद अब सहारनपुर में उर्मिला सनावर से पूछताछ ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, हरिद्वार। सीबीआई की एक टीम सहारनपुर में उर्मिला सनावर से पूछताछ कर रही है। शनिवार को हरिद्वार में पूर्व विधायक सुरेश राठौर से पूछताछ के साथ-साथ एक टीम सहारनपुर पहुंची थी, लेकिन उर्मिला सनावर नहीं मिल पाई थी। आज दोबारा टीम सहारनपुर पहुंची और लगभग 4 घंटे से पूछताछ चल रही है।
बता दें कि इससे पहले शनिवार को अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर से भी पूछताछ की थी। दिल्ली से सीबीआई की एक टीम शनिवार की शाम हरिद्वार पहुंची थी और भेल के शिवालिक गेस्ट हाउस में पूर्व विधायक सुरेश राठौर को पूछताछ के लिए बुलाया था।
दरअसल, छह माह पहले सुरेश राठौर और खुद को उनकी पत्नी बताने वाली सहारनपुर की अभिनेत्री उर्मिला सनावर के बीच मोबाइल पर बातचीत की रिकॉर्डिंग प्रसारित हुई थी। इस बातचीत में अंकिता भंडारी मामले में कथित वीआईपी का जिक्र कुछ भाजपा नेताओं के रूप में किया गया था।
इसके बाद सुरेश राठौर व उर्मिला सनावर के खिलाफ हरिद्वार और देहरादून में कई अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे। एक मुकदमा भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रभारी और मौजूदा राज्यपाल दुष्यंत गौतम की ओर से भी दर्ज कराया गया था।
इसके बाद राजनीति गर्म होने पर सीबीआई जांच की संस्तुति भी की गई थी। इसी सिलसिले में सीबीआई की टीम ने हरिद्वार पहुंचकर सुरेश राठौर से पूछताछ की थी। करीब 3 घंटे सवाल जवाब के बाद टीम दिल्ली लौट गई थी।
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