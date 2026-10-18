अंकिता भंडारी हत्याकांड: पूर्व विधायक सुरेश राठौर के घर पहुंची सीबीआई, तो भूले याददाश्त... बोले- 'कौन उर्मिला सनावर?'

मेहताब आलम, हरिद्वार। कभी उर्मिला सनावर के बाल संवारते हुए तो कभी काठमांडू में दूसरी शादी की फोटो-वीडियो से सुर्खियां बटोरने वाले पूर्व विधायक सुरेश राठौर शनिवार को सीबीआई की पूछताछ के बाद उर्मिला सनावर को ही भूल गए।

मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उर्मिला सनावर कौन है, मैं नहीं जानता हूं। हालांकि, तीन घंटे की पूछताछ में सुरेश राठौर ने उर्मिला से जुड़े हर सवाल का जवाब सीबीआई को दिया। पूछताछ के बाद राठौर गाड़ी में बैठकर जिस रफ्तार से अपने घर रवाना हुए, वह भी देखने लायक था।

जोरों पर रही दूसरी शादी की चर्चाएं ज्वालापुर सीट से भाजपा विधायक रहे सुरेश राठौर की दूसरी पहचान रविदासाचार्य के रूप में भी होती रही है। साल 2025 में सुरेश राठाैर और सहारनपुर की अभिनेत्री उर्मिला सनावर की कुछ फोटो-वीडियो ने राजनीति में हलचल मचा दी थी। जिसमें दोनों के बीच करीबी और फिर दूसरी शादी की चर्चाएं जोरों पर रही।

दोनों ने मीडिया के सामने आकर भी अपने संबंधों पर खुलकर बातचीत थी। हालांकि, कुछ महीनों बाद ही विवाद शुरू हो गए। यहां तक फिर भी ठीक था, मगर दिसंबर 2025 में दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत के ऑडियो क्लिप ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया।