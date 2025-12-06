Uttarakhand: मंदिर में हुई अंजुमन कमेटी की बैठक, रुद्रसेना ने जताई आपत्ति; परिसर को गंगाजल से धोया

संवाद सूत्र, जागरण, चकराता (देहरादून) : आर्य समाज मंदिर चकराता में अंजुमन कमेटी की बैठक के आयोजन पर बखेड़ा हो गया। इस बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन कर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय से पदाधिकारियों को चुना गया था। रुद्रसेना ने एक समुदाय विशेष के लोगों के मंदिर में प्रवेश और साजिशन बैठक करने का आरोप लगाकर परिसर की गंगाजल से धुलाई करवा दी।

उधर, विरोध को देखते हुए अध्यक्ष सुजात अली शाह ने अंजुमन कमेटी की नवगठित कार्यकारिणी को भंग कर दिया। साथ ही भावना को ठेस पहुंचने पर खेद भी जताया। यह बैठक गुरुवार को हुई थी। रुद्रसेना के पदाधिकारी शुक्रवार को आर्य समाज मंदिर पहुंचे और इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने छावनी बाजार में भी नारेबाजी की। इसके बाद आयोजित बैठक में रुद्रसेना के संस्थापक राकेश उत्तराखंडी ने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है। उन्होंने आर्य समाज की कार्यकारिणी को भी तत्काल भंग करने और मंदिर के अध्यक्ष से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को भी कहा।

मौके पर पहुंचे आर्य समाज के अध्यक्ष तीर्थ कुकरेजा ने भी पूरे मामले पर खेद प्रकट किया। इस मौके पर रुद्रसेना चकराता के अध्यक्ष, मनीष रावत, विजयपाल डोभाल, अंकित तोमर, दिनेश, नरेंद्र नेगी, दिनेश राठौर, नरेंद्र राणा, वीरेन्द्र नेगी, अमित जोशी, दिगंबर चौहान, आदि मौजूद रहे।