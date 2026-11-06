26 साल का होने जा रहा उत्तराखंड, गृहमंत्री ने दी 1500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देवभूमि को विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात मिली है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान 1,475.31 करोड़ की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ यह कार्यक्रम प्रदेश की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा।

राज्य स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और जनसुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है।

राज्य स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण होने के साथ उत्तराखंड विकास की नई संभावनाओं की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार का विशेष जोर पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने, युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने तथा प्रदेश को निवेश और पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने पर है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तावित विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इन परियोजनाओं से प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और विकास कार्यों को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य सरकार का उद्देश्य विकास के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और समृद्ध विरासत का संरक्षण सुनिश्चित करना भी है।