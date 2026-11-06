देवभूमि से अमित शाह की दहाड़, बोले- 'राहुल बाबा तक पहुंचनी चाहिए आवाज, संबोधन की मुख्य बातें

जागरण संवाददाता, देहरादून। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को देहरादून पहुंचे। उन्होंने परेड ग्राउंड में आयोजित राज्योत्सव समारोह में शिरकत करते हुए भाजपा की लगातार तीसरी सरकार बनाने का आह्वान किया और 65 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य दिया।

उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संवारा है। मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने उसकी वोट बचाओ यात्रा को घुसपैठियों को बचाने की यात्रा बताया।

गिनाई सरकार की प्रमुख उपलब्धियां शाह ने यूसीसी, सख्त नकल विरोधी कानून और मतांतरण कानून को सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया। उन्होंने उत्तराखंड को देश की सांस्कृतिक राजधानी बनाने का संकल्प भी जताया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि डबल इंजन सरकार में प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।