देहरादून पुलिस लाइन पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, दिया 'राष्ट्रपति निशान' सम्मान

जागरण संवाददाता, देहरादून। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित अलंकरण समारोह में पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस परेड का निरीक्षण किया और उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति निशान (प्रेसिडेंट्स कलर) से अलंकृत किया।

परेड की कमांडर एसपी रुद्रप्रयाग निहारिका तोमर ने की। इा दौरान धर्मगुरुओं ने राष्ट्र सुख शांति के लिए प्रार्थना की। धर्मगुरुओं में हिन्दू, मुस्लिम, सिख व ईसाई शामिल रहे। केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रपति निशान प्रदान किया।

राष्ट्रपति निशान प्राप्त करने वाला उत्तराखंड देश का 16वां राज्य है। शाह ने निशान ध्वज अधिकारी को सौंपा। 25 वर्ष पूरे करने पर उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति निशान मिला।

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