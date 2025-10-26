ऋषिकेश में गंगा तट पर बही कृष्णा दास की भजन लहरियों की धारा, विदेश से भी सुनने पहुंचे लोग

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। देश के कैंसर रोगियों की मदद के लिए गंगा प्रेम हास्पिस चैरिटी की ओर से गंगा तट पर आशीर्वाद वाटिका ऋषिकेश में आयोजित दो दिवसीय कीर्तन शृंखला के शुभारंभ पर अमेरिकी गायक कृष्णा दास की भजन प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने राम, हनुमान व कृष्ण धुन पर भजनों की मनोहारी प्रस्तुति दी।

गंगा प्रेम हास्पिस की कार्यकारी अधिकारी पूजा डोगरा ने बताया कि गंगा प्रेम हास्पिस चैरिटी उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों में असहाय कैंसर रोगियों की देखभाल करने वाली एक समर्पित संस्था है। भजन गायक कृष्णा दास ने इस कीर्तन शृंखला से प्राप्त संपूर्ण धनराशि संस्था को देने का निर्णय लिया है, जिसका उपयोग कैंसर से जूझ रहे मरीजों की चिकित्सा, देखभाल और राहत के लिए किया जाएगा। कहा कि यह कार्यक्रम केवल संगीत का उत्सव नहीं, बल्कि एक मानवीय अभियान है, जिसका उद्देश्य कैंसर पीड़ितों की मदद करना है।

विदेश से आए भक्त भी हुए शामिल कार्यक्रम में देश-विदेश के हजारों श्रद्धालु और बड़ी संख्या में भजन गायक कृष्णा दास के अनुयायी शामिल हुए। कृष्णा दास की विशिष्ट भजन शैली ने श्रोताओं को आकर्षित किया। वह इससे पहले भी ऋषिकेश में प्रस्तुति दे चुके हैं।