ऋषिकेश में अमेरिकी भजन गायक कृष्णा दास का कीर्तन कार्यक्रम आज, कैंसर रोगियों की करेंगे मदद

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 12:33 PM (IST)

    प्रसिद्ध अमेरिकी भजन गायक कृष्णा दास 25 और 26 अक्टूबर को ऋषिकेश में गंगा प्रेम हास्पिस चैरिटी के लिए कीर्तन कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। हरिद्वार रोड स्थित आशीर्वाद वाटिका में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में कैंसर रोगियों की मदद करना है। कृष्णा दास इस कार्यक्रम से प्राप्त धनराशि को कैंसर पीड़ितों की देखभाल के लिए समर्पित करेंगे।

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। जाने-माने अमेरिकी भजन गायक कृष्णा दास 25 व 26 अक्टूबर को ऋषिकेश के हरिद्वार रोड स्थित आशीर्वाद वाटिका में गंगा प्रेम हास्पिस चैरिटी के लिए आयोजित कीर्तन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम से प्राप्त होने वाली धनराशि वह भारत में कैंसर से जूझ रहे रोगियों की देखभाल के लिए समर्पित करेंगे।

