ऋषिकेश में अमेरिकी भजन गायक कृष्णा दास का कीर्तन कार्यक्रम आज, कैंसर रोगियों की करेंगे मदद

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। जाने-माने अमेरिकी भजन गायक कृष्णा दास 25 व 26 अक्टूबर को ऋषिकेश के हरिद्वार रोड स्थित आशीर्वाद वाटिका में गंगा प्रेम हास्पिस चैरिटी के लिए आयोजित कीर्तन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम से प्राप्त होने वाली धनराशि वह भारत में कैंसर से जूझ रहे रोगियों की देखभाल के लिए समर्पित करेंगे।

