All India Forest Meet: उत्तराखंड ने तीन स्वर्ण पदक जीतकर कब्जाया छठवां स्थान, छत्तीसगढ़ प्रथम
अखिल भारतीय वन खेल मीट में उत्तराखंड ने तीन स्वर्ण पदक जीतकर छठा स्थान प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ 29 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर है। उत्तराखंड के चंदन सिंह अधिकारी, तारिक हमीद और अन्य खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
जागरण संवाददाता, देहरादून। अखिल भारतीय वन खेल मीट में बीते दो दिन से सातवें नंबर पर चल रही उत्तराखंड टीम ने शुक्रवार को तीन स्वर्ण पदक हासिल करते हुए छठे स्थान पर कब्जा जमाया। उत्तराखंड के पास अब छह स्वर्ण सहित 26 पदक हैं। छत्तीसगढ़ 29 स्वर्ण सहित 52 पदक के साथ प्रथम, केरल 10 स्वर्ण समेत 35 पदक के साथ द्वितीय, कर्नाटक 10 स्वर्ण सहित 36 पदकों के साथ तृतीय, महाराष्ट्र 10 स्वर्ण समेत 26 पदक के साथ चौथे और मध्य प्रदेश नौ स्वर्ण समेत 20 पदक के साथ पांचवें स्थान पर रहा।
महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज रायपुर और परेड ग्राउंड स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में चल रही 28वीं अखिल भारतीय वन खेल मीट में तीसरे दिन उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने तीन स्वर्ण सहित 13 पदक हासिल किए।
पावर लिफ्टिंग पुरुष सीनियर वेटरन व वेटरन 59 किलो भार वर्ग में चंदन सिंह अधिकारी ने एक स्वर्ण व एक रजत, पावर लिफ्टिंग पुरुष 66 किलो भार वर्ग ओपन में जगजीत सिंह ने रजत, पावर लिफ्टिंग पुरुष 66 किलो भार वर्ग ओपन में कमल सिंह मौर्य ने कांस्य, पावर लिफ्टिंग पुरुष 74 किलो भार वर्ग सीनियर वेटरन च वेटरन में तारिक हमीद ने दो स्वर्ण, लान-टेनिस एकल महिला वेटरन में ज्योति जोशी ने रजत, लान-टेनिस युगल पुरुष वेटरन में कपिल लाल (आइएफएस) व ललित मोहन जोशी ने रजत, तैराकी 50 मी. फ्री स्टाइल पुरुष ओपन में ललित मोहन ने कांस्य, तैराकी 100 मी. बैकस्ट्रोक व ब्रैकस्ट्रोक पुरुष ओपन में रमेश सिंह ने एक रजत व एक कांस्य और तैराकी 200 मी. मेडले व 50 मी. फ्री स्टाइल पुरुष ओपन में ललित मोहन बोरा ने दो कांस्य पदक जीते।
शुक्रवार के परिणाम
छत्तीसगढ़ से तरनिका ने रेस में जीता स्वर्ण
छत्तीसगढ़ से तरनिका टेटा ने 200 मी. रेस में स्वर्ण, डिस्क्स थ्रो में पुरुष ओपन में रणवीर सिंह नायक ने स्वर्ण, हाइ-जम्प पुरुष ओपन में सत्यजीत भट्ट ने स्वर्ण, पावर लिफ्टिंग 74 किलो पुरुष ओपन में दिलीप पटेल ने स्वर्ण, 200 मी. रेस में दामिनी ने कांस्य, शतरंज क्लासिक महिला ओपन में आरती पावले ने कांस्य और पावर लिफ्टिंग 59 किलो पुरुष सीनियर वेटरन वर्ग में रामकिशुन नेतम ने कांस्य पदक जीता।
मध्य प्रदेश के दिलीप का दोहरे पदक पर कब्जा
मध्य प्रदेश से पावर लिफ्टिंग 59 किलो पुरुष ओपन और वेटरन में दिलीप शर्मा ने एक कांस्य व एक स्वर्ण पदक कब्जाया। पावर लिफ्टिंग 66 किलो पुरुष ओपन व वेटरन में देवेंद्र सिंह दीवान ने एक कांस्य व एक रजत और पावर लिफ्टिंग 66 किलो पुरुष सीनियर वेटरन वर्ग में देवेंद्र नाहर ने रजत पदक जीता।
हरियाणा के हिस्से में आए दो पदक
हरियाणा से हाई-जम्प पुरुष सीनियर वेटरन और वेटरन में नरेंद्र पाल सिंह ने एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक हासिल किया।
हिमाचल से संजो देवी ने झटके दो पदक
हिमाचल प्रदेश से डिस्कस थ्रो महिला ओपन और वेटरन वर्ग में सिर्फ संजो देवी एक रजत व एक स्वर्ण पदक जीता।
जम्मू कश्मीर से हाई-जम्प पुरुष वेटरन में सिर्फ राकेश सिंह ने रजत पदक जीता।
पंजाब से डिस्कस थ्रो महिला वेटरन वर्ग में सिर्फ पलविंदर कौर ने कांस्य पदक जीता।
उत्तर प्रदेश से पावर लिफ्टिंग 66 किलो पुरुष सीनियर वेटरन वर्ग से सिर्फ रमाकांत गौड़ ने कांस्य पदक जीता।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।