All India Forest Meet: उत्तराखंड ने तीन स्वर्ण पदक जीतकर कब्जाया छठवां स्थान, छत्तीसगढ़ प्रथम

जागरण संवाददाता, देहरादून। अखिल भारतीय वन खेल मीट में बीते दो दिन से सातवें नंबर पर चल रही उत्तराखंड टीम ने शुक्रवार को तीन स्वर्ण पदक हासिल करते हुए छठे स्थान पर कब्जा जमाया। उत्तराखंड के पास अब छह स्वर्ण सहित 26 पदक हैं। छत्तीसगढ़ 29 स्वर्ण सहित 52 पदक के साथ प्रथम, केरल 10 स्वर्ण समेत 35 पदक के साथ द्वितीय, कर्नाटक 10 स्वर्ण सहित 36 पदकों के साथ तृतीय, महाराष्ट्र 10 स्वर्ण समेत 26 पदक के साथ चौथे और मध्य प्रदेश नौ स्वर्ण समेत 20 पदक के साथ पांचवें स्थान पर रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज रायपुर और परेड ग्राउंड स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में चल रही 28वीं अखिल भारतीय वन खेल मीट में तीसरे दिन उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने तीन स्वर्ण सहित 13 पदक हासिल किए। पावर लिफ्टिंग पुरुष सीनियर वेटरन व वेटरन 59 किलो भार वर्ग में चंदन सिंह अधिकारी ने एक स्वर्ण व एक रजत, पावर लिफ्टिंग पुरुष 66 किलो भार वर्ग ओपन में जगजीत सिंह ने रजत, पावर लिफ्टिंग पुरुष 66 किलो भार वर्ग ओपन में कमल सिंह मौर्य ने कांस्य, पावर लिफ्टिंग पुरुष 74 किलो भार वर्ग सीनियर वेटरन च वेटरन में तारिक हमीद ने दो स्वर्ण, लान-टेनिस एकल महिला वेटरन में ज्योति जोशी ने रजत, लान-टेनिस युगल पुरुष वेटरन में कपिल लाल (आइएफएस) व ललित मोहन जोशी ने रजत, तैराकी 50 मी. फ्री स्टाइल पुरुष ओपन में ललित मोहन ने कांस्य, तैराकी 100 मी. बैकस्ट्रोक व ब्रैकस्ट्रोक पुरुष ओपन में रमेश सिंह ने एक रजत व एक कांस्य और तैराकी 200 मी. मेडले व 50 मी. फ्री स्टाइल पुरुष ओपन में ललित मोहन बोरा ने दो कांस्य पदक जीते।