सावधान! उत्तराखंड में आज सुबह 11 बजे बजेगा भूकंप में सायरन... भूदेव एप पर पर आएगा अलर्ट

राज्य ब्यूरो, देहरादून। राज्य में भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली की तैयारियों को परखने के लिए शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे प्रदेशभर में सायरन बजेगा।

यह किसी वास्तविक भूकंप का संकेत नहीं होगा, बल्कि सायरन और सेंसरों की कार्यप्रणाली के परीक्षण तथा आमजन को जागरूक करने के लिए पूर्व निर्धारित अभ्यास है। गुरुवार को भूदेव एप के माध्यम से भी लोगों को इसकी सूचना दी गई।