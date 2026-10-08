भूकंप के झटके से उत्तराखंड में आपदा की दस्तक, ज्योतिर्मठ में भू-धंसाव प्रभावित घरों में बढ़ीं दरारें

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। चमोली जिले में मंगलवार रात को आए भूकंप के झटके से ज्योतिर्मठ में आपदा भू-धंसाव प्रभावित सहम उठे। भूकंप से आपदा प्रभावित भवनों में दरारें बढ़ गई हैं। इससे प्रभावित परिवार सहमे हुए हैं।

मंगलवार रात भूकंप के दौरान लोग घरों से बाहर निकल आए। इस दौरान यात्रा मार्ग पर होटलों में मौजूद यात्रियों ने भी भूकंप के दौरान कमरों से सड़क तक दौड़ लगाई। भूकंप का केंद्र विंदू ज्योतिर्मठ से थराली के बीच था। भूकंप के झटके से लोग खौफजदा हैं।