भूकंप के झटके से उत्तराखंड में आपदा की दस्तक, ज्योतिर्मठ में भू-धंसाव प्रभावित घरों में बढ़ीं दरारें
मंगलवार रात चमोली जिले में 4.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे ज्योतिर्मठ में भू-धंसाव प्रभावित भवनों में दरारें और बढ़ गईं।
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संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। चमोली जिले में मंगलवार रात को आए भूकंप के झटके से ज्योतिर्मठ में आपदा भू-धंसाव प्रभावित सहम उठे। भूकंप से आपदा प्रभावित भवनों में दरारें बढ़ गई हैं। इससे प्रभावित परिवार सहमे हुए हैं।
मंगलवार रात भूकंप के दौरान लोग घरों से बाहर निकल आए। इस दौरान यात्रा मार्ग पर होटलों में मौजूद यात्रियों ने भी भूकंप के दौरान कमरों से सड़क तक दौड़ लगाई। भूकंप का केंद्र विंदू ज्योतिर्मठ से थराली के बीच था। भूकंप के झटके से लोग खौफजदा हैं।
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रात 10 बजकर 23 मिनट आए भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई है। भूकंप का केंद्र विंदू ज्योतिर्मठ से 45 किलोमीटर दक्षिण की ओर था। आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी ने बताया कि यह क्षेत्र ज्योतिर्मठ व थराली के बीच था। भूकंप की गहराई 13 किलोमीटर नीचे थी।