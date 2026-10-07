चमोली भूकंप से सबक! उत्तराखंड में हर माह नौ तारीख को बजेगा सायरन, माेबाइल पर भी आएगा अलर्ट

राज्य ब्यूरो, देहरादून। अब हर माह की नौ तारीख को सुबह 11 बजे उत्तराखंड में भूकंप का सायरन बजेगा। सायरन सुनकर घबराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह किसी भूकंप की वास्तविक चेतावनी नहीं, बल्कि राज्य की भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली के नियमित परीक्षण का हिस्सा होगा।

सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए शुरू की है, ताकि सायरन और सेंसर की कार्यक्षमता परखी जा सके और आमजन वास्तविक भूकंप के समय बजने वाले चेतावनी सायरन की आवाज को पहचान सकें। राज्य में वर्तमान में 169 सेंसर और 112 सायरन स्थापित हैं।

व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश प्रदेश में हाल ही में चमोली जिले में भूकंप आया है। उत्तराखंड पहले से ही भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है। इस कड़ी में यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने आपदा प्रबंधन विभाग को इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन के साथ बैठक में नियमित परीक्षण के साथ ही आवश्यकता के अनुसार नए सेंसर और सायरन स्थापित करने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का बड़ा भू-भाग भूकंपनीय दृष्टि से जोन चार और पांच में आता है। ऐसे में पूर्व तैयारी और समय पर चेतावनी बेहद महत्वपूर्ण है।

बताया गया कि छह अक्टूबर को चमोली के थराली के निकट आए 4.9 तीव्रता के भूकंप में भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली ने प्रभावी ढंग से काम किया। आइआइटी रुड़की के सहयोग से संचालित इस प्रणाली के माध्यम से भूकंपीय तरंगों के पहुंचने से पहले भूदेव एप और सायरन के जरिये चेतावनी मिली।