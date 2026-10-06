उत्तराखंड में रात को आया भूकंप, 4.4 तीव्रता के झटकों से घबराए लोग, घरों से बाहर निकले

जागरण संवाददाता, नैनीताल। मंगलवार रात करीब 10:23 से 10:24 बजे के बीच उत्तराखंड के कई जिलों में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रुद्रपुर, बागेश्वर, चंपावत और आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अचानक धरती हिलने का अहसास होते ही लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए।

कुछ ही देर में लोगों ने एक-दूसरे को फोन कर भूकंप के झटकों के संबंध में जानकारी लेनी शुरू कर दी। रात में कई इलाकों में लोग कुछ देर तक घरों के बाहर ही खड़े रहे। हालांकि, अभी तक किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।

इसके अलावा, रामनगर, नैनीताल, खटीमा, श्रीनगर गढ़वाल, हल्द्वानी और पौड़ी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तरकाशी जनपद में भी 10:24 पर महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 4.4 रिक्टर रही और इसका केंद्र चमोली जिले के नारायणबगड़ के पास बताया गया है। जिला आपदा अधिकारी शिखा सुयाल ने बताया कि बागेश्वर में भूकंप के झटके महसूस होने की जानकारी मिली है। फिलहाल जिले में किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

एकाएक धरती के डोलने से मचा हड़कंप गरमपानी: भूकंप के झटके से कोसी घाटी के लोग सख्ते में आ गए। करीब छह सेकेंड तक महसूस किए गए झटकों से दहशत में आए लोग घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल नुकसान की कोई सूचना नहीं है। इंटरनेट प्लेटफार्म पर भी लोग भूकंप के झटकों की सूचना साझा कर एक दूसरे की कुशलक्षेम लेने में जुटे रहे।