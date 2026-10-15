पहाड़ों की रानी मसूरी में सुपर स्टार अक्षय कुमार, कुछ देर में पहुंचेंगे... फिर होगा लाइट-कैमरा-एक्शन

जागरण संवाददाता, मसूरी। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि बॉलीवुड के सुपर स्टार अक्षय कुमार पहाड़ों की रानी मसूरी में फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। मसूरी व ऋषिकेश में तीन दिनों का शूटिंग का शेड्यूल है। गुरुवार को मसूरी के लाइब्रेरी बाजार में अक्षय कुमार की शूटिंग की तयारी शुरू हो गईं। जल्द ही अक्षय कुमार पहुंचने वाले हैं, फिलहाल लाइटिंग और कैमरा लगाए जा रहे हैं।

वहीं बुधवार को अक्षय कुमार स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वह शूटिंग के लिए मसूरी नहीं पहुंच सके और शूटिंग रद करनी पड़ी, जबकि मसूरी के लाइब्रेरी बाजार में मालरोड पर शूटिंग की पूरी तैयारी कर ली गयी थी और कैमरे सहित शूटिंग का सभी साजो सामान स्थापित कर लिया गया था।