Haiwaan OTT Release: अक्षय कुमार की डिजास्टर फिल्म का सहारा बनेगा ओटीटी, कब और कहां स्ट्रीम होगी साइको-थ्रिलर?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और सैफ अली खान की फिल्म हैवान दर्शकों का मनोरंजन करने में नाकाम रही। जिसकी वजह ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई है। इस बीच अब हैवान की ओटीटी रिलीज की चर्चा तेज हो गई है।

जिसके चलते निर्देशक प्रियदर्शन की इस साइको थ्रिलर की ओटीटी रिलीज डेट (Haiwaan OTT Release) की अहम जानकारी भी सामने आई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आने वाले समय में हैवान को कब और कहां स्ट्रीम किया जाएगा। ओटीटी पर कब और कहां आएगी हैवान? फिल्म हैवान के जरिए अभिनेता सैफ अली खान और अक्षय कुमार की जोड़ी करीब 18 साल बाद सिनेमा जगत में वापसी की। इससे पहले ये दोनों सुपरस्टार फिल्म टशन में नजर आए थे। लेकिन सैफ और अक्की की वापसी फिल्म हैवान की असफलता को नहीं टाल सकी और ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अब हैवान की ओटीटी रिलीज का अपडेट सामने आ गया है।

क्योंकि थिएटर्स रिलीज से पहले ही हैवान के डिजिटल राइट्स की डील हो गई थी, जिसे सोनी लिव ने खरीदा था। ऐसे में आने वाले समय में हैवान सोनी लिव पर सिनेप्रेमियों का दिल जीतने की कोशिश करेगी। मालूम हो कि बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई की छाप नहीं छोड़ पाई थी और इस साल की सबसे खराब बॉलीवुड फिल्मों में शुमार हुई है।