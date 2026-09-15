बैकफुट पर गई अक्षय कुमार की Haiwaan, हनुमान अंश की वजह से चौथे दिन ही बॉक्स ऑफिस पर हुआ बंटाधार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भूत बंगला की सफलता के बाद अभिनेता अक्षय कुमार ने निर्देशक प्रियदर्शन संग फिल्म हैवान के जरिए सिनेमाघरों में वापसी की। माना जा रहा था सैफ अली खान संग अक्षय की 18 साल बाद वापसी फैंस को रास आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और बॉक्स ऑफिस पर साइको थ्रिलर हैवान (Haiwaan) को खराब शुरुआत मिली।

इस बीच हैवान को सबसे बड़ा झटका रिलीज के चौथे दिन लगा और मूवी कमाई में भारी गिरावट दर्ज हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सोमवार को हैवान ने कितनी कमाई की है। नहीं चला हैवान का जादू फिल्म हैवान को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है। रिलीज के पहले दिन पर महज 3 करोड़ का कारोबार करने वाली अक्षय कुमार और सैफ अली खान की इस लेटेस्ट फिल्म ने दोनों कलाकारों के स्टारडम पर सवाल उठा दिए हैं। ओपनिंग के बाद हैवान को बॉक्स ऑफिस पर वापसी का मौका नहीं मिला और फिल्म की कमाई स्तर नीचे की तरफ गिरता चला गया।

बात की जाए हैवान के चार दिन के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो आंकड़ा महज 8 करोड़ के करीब पहुंच सका है। इस तरह से अक्षय और सैफ की ये फिल्म मंडे टेस्ट में बुरी तरह से फेल हो गई है।