'Retake का टाइम भी नहीं...' Nana Patekar के निधन से सदमे में इंडस्ट्री, अक्षय कुमार सहित इन सेलेब्स ने जताया शोक

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। नाना पाटेकर (Nana Patekar) का 8 अक्टूबर की सुबह 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भयंकर कार्डियक अरेस्ट आया था।

एक्टर अभी कुछ दिनों पहले ही गोवा में एक इवेंट में दिखाई दिए थे और इंडस्ट्री में भी सक्रिय थे इसलिए उनका इस तरह से जाना इंडस्ट्री से लेकर सभी लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग है। कई सेलेब्स ने उनके निधन पर शोक जताया है।

एक्टर रितेश देशमुख ने लिखा, 'आज मेरे पास शब्द नहीं हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल पर बिजली गिर गई हो। नाना नहीं रहे... इस एक वाक्य ने मुझे सुन्न और खामोश कर दिया है। आप एक्टिंग की दुनिया में आसमान की तरह थे, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। अपने अनोखे अंदाज़ से आपने दर्शकों के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई जो कभी नहीं हिल सकती।'

आज शब्द थिजले आहेत, काळजावर जणू वीज कोसळली आहे. नाना गेले... या एका वाक्याने मन सुन्न, निःशब्द झाले आहे. तुम्ही अभिनयाचे आकाश होतात, ज्याला तुलनेची सीमा नव्हती. तुमच्या अनोख्या शैलीने रसिकांच्या हृदयात तुम्ही अढळ घर केले. कधी पडद्यावरचा तेजस्वी नायक, कधी अंगावर शहारे आणणारा खलनायक, तर कधी गंभीर चेहऱ्यामागचा खट्याळ विनोद, प्रत्येक रंग तुमच्या अभिनयात खुलून आला. पडद्यावर तुम्ही हीरो होतात, पण पडद्यामागे त्याहूनही मोठे. तुमच्या संस्थेतून वाहत राहिली माणुसकीची निरंतर धारा. 'ब्लफमास्टर' आणि 'हाउसफुल ५' मध्ये तुमच्यासोबत पडदा वाटून घेतला, हे माझे भाग्य. पण एका मराठी चित्रपटात तुमच्यासोबत काम करणे, ही अपूर्ण ओढ आयुष्यभर उरी राहील. तुमचे बोल, तुमच्या गप्पा, पाठीवरची ती कौतुकाची थाप, सोबत केलेले ते खळखळते हसू, ही माझी करी कमाई. कुटुंबीयांना, आप्तेष्टांना आणि लाखो चाहत्यांना माझी मनःपूर्वक सांत्वना. खरच आज एका युगाचा अस्त झाला आहे. भावपूर्ण श्रद्धांजली. 🙏 — Riteish Deshmukh (@Riteishd) October 8, 2026

अक्षय कुमार संग इन फिल्मों में किया काम

अक्षय कुमार ने नाना पाटेकर के साथ 'वेलकम' और 'हाउसफुल 5' में काम किया है। अक्षय कुमार ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक जताते हुए लिखा है, 'नाना जी के गुजरने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। वह उन चुनिंदा एक्टर्स में से एक थे जिन्हें लोगों का ध्यान खींचने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी।

Really saddened by the news of Nana ji’s passing. He was one of those rare actors who never needed to do too much to make you sit up and watch. That voice, that intensity, that honesty in every performance… he was completely his own. I feel fortunate that we got to work together in Welcome, and then again more recently in Housefull 5. There are so many memories from those sets that I’ll always hold close. Nana ji was truly one of a kind. It’s hard to believe you’re gone. Thank you for all the memories. You will be missed more than words can say. 🙏 — Akshay Kumar (@akshaykumar) October 8, 2026

उनकी आवाज, उनकी गंभीरता, हर परफॉर्मेंस में उनकी ईमानदारी...उनका अंदाज बिल्कुल अलग और अपना था। मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि हमें 'वेलकम' और हाल ही में 'हाउसफुल 5' में साथ काम करने का मौका मिला। उन सेट्स की इतनी सारी यादें हैं जिन्हें मैं हमेशा संजोकर रखूंगा. नाना जी सचमुच बेमिसाल थे। यकीन नहीं होता कि आप अब हमारे बीच नहीं रहे. उन सभी यादों के लिए शुक्रिया। आपकी कमी बहुत खलेगी, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।'

फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने लिखा- 'क्या यार नाना, ऐसा भी क्या? Retake का टाइम भी नहीं दिया।'