कैबिनेट की सौगात, पिथौरागढ़ से अब अन्य राज्यों के लिए भी शुरू हो सकेंगी हवाई सेवाएं

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। पिथौरागढ़ स्थित नैनी सैनी हवाई अड्डे से अब देश के अन्य राज्यों के लिए हवाई सेवाएं शुरू होने की संभावनाएं बलवती हो गई हैं। इस एयरपोर्ट का संचालन एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया (एएआइ) करेगा। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में एएआइ और उत्तराखंड सरकार के बीच हुए करार की जानकारी कैबिनेट से भी साझा कर दी गई है।



प्रदेश के सीमांत जिले पिथौरागढ़ की सीमांत चीन व नेपाल से लगती हैं। इस कारण यह सामरिक दृष्टि से भी अहम है। इसे देखते हुए पहले इसका संचालन सेना को दिए जाने की तैयारी थी। बाद में राज्य सरकार ने इसका संचालन अपने हाथ में ले लिया था। अब इसका संचालन एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया करेगी।