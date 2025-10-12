प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित पोखरियाल के अनुसार वायु गुणवत्ता के अलावा ध्वनि प्रदूषण की स्थिति का परीक्षण भी किया जाएगा। ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि दीपावली से पहले ध्वनि प्रदूषण का ग्राफ कितना रहा और दीपावली की रात और उसके बाद की स्थिति क्या रही। इस बार प्रदूषण की जांच में टिहरी को भी शामिल किया गया है, जबकि देहरादून के दो स्थल और ऋषिकेश का एक स्थल पहले कि तरह यथावत है।