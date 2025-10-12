Air Pollution: उत्तराखंड में चार पैरामीटर पर होगी हवा की गुणवत्ता की जांच, इस कंपनी को जिम्मा
उत्तराखंड में वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए, सरकार ने हवा की गुणवत्ता जांचने का निर्णय लिया है। इसके लिए चार पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं, और एक निजी कंपनी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। यह कंपनी इन पैरामीटरों के आधार पर सरकार को रिपोर्ट देगी, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी।
सुमन सेमवाल, देहरादून। दीपावली के दौरान पटाखों का धुआं कितना अतिरिक्त प्रदूषण घोलता है, इसकी जांच के लिए उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तैयारी पूरी कर ली है। हवा की गुणवत्ता की जांच के लिए थर्ड पार्टी के रूप में आइटीएस कंपनी का चयन किया गया है।
हवा की गुणवत्ता के रूप में मुख्यतः पीएम 10 और पीएम 2.5 (सूक्ष्म कणों) के साथ ही सल्फर डाईआक्साइड (साक्स) और नाइट्रोजन डाईआक्साइड (नाक्स) के साथ ही मेटल्स की उपस्थिति का भी पता लगाया जाएगा। वायु प्रदूषण में इन सभी तत्वों की अधिकतम सीमा पहले से तय है। हवा की इनकी उपस्थिति के आधार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला जाएगा।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित पोखरियाल के अनुसार वायु गुणवत्ता के अलावा ध्वनि प्रदूषण की स्थिति का परीक्षण भी किया जाएगा। ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि दीपावली से पहले ध्वनि प्रदूषण का ग्राफ कितना रहा और दीपावली की रात और उसके बाद की स्थिति क्या रही। इस बार प्रदूषण की जांच में टिहरी को भी शामिल किया गया है, जबकि देहरादून के दो स्थल और ऋषिकेश का एक स्थल पहले कि तरह यथावत है।
इन पैरामीटर पर जांच, यह है मानक
- पीएम 10, 24 घंटे में अधिकतम मात्रा 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होनी चाहिए।
- पीएम 2.5, 24 घंटे में अधिक मात्रा 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होनी चाहिए।
- सल्फर डाईआक्साइड (साक्स), 24 घंटे में अधिकतम 80 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर
- नाइट्रोजन डाईआक्साइड, 24 घंटे में अधिकतम मात्रा 80 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर।
पिछली कुछ दीपावली में वायु प्रदूषण की स्थिति (एक्यूआइ में)
- वर्ष, घंटाघर, नेहरू कालोनी, ऋषिकेश
- 2024, 288, 243, 173
- 2023, 333, 349, 196
- 2022, 252, 242, 236
- 2021, 248, 306, 257
- 2020, 317 (एक ही स्थल), 198
एक्यूआइ के मुताबिक हवा का हाल
- शून्य से 50, अच्छा
- 51 से 100, संतोषजनक
- 101 से 200, मध्यम
- 201 से 300, बुरी
- 301 से 400 बहुत बुरी
- 401 व अधिक, अति गंभीर
