गांवों तक पहुंच बना ग्रामीणों को बनाया जाएगा AI दक्ष, पाठ्यक्रम में शामिल करने का भी है लक्ष्य

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अब गांव-गांव तक पहुंच कर ग्रामीणों को आर्टिफिशिएल इंटेलीजेंस (एआइ) में दक्ष बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। विभाग का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2030 तक 70 प्रतिशत ग्रामीणों को डिजिटल साक्षर बनाने का है। इसके साथ ही प्रदेश में सभी स्कूलों व कालेजों में भी एआइ आधारित पाठ्यक्रमों को लागू करना है। इसके लिए विभाग ने एआइ नीति का प्रस्तावित खाका जारी कर दिया है। एआइ टू आल के लक्ष्य के साथ प्रस्तावित इस नीति को और मजबूत बनाने के लिए आमजन से भी सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं।



बुधवार को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में एआइ नीति का खाका लांच किया गया। इस नीति में पर्यटन, शहरी विकास, शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जलवायु परिवर्तन में एआइ के इस्तेमाल में जोर दिया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों तक एआइ के कार्य पहुंचाने को विश्वसनीय संचार संपर्क, सुलभ आवागमन, सुरक्षित डाटा सिस्टम और स्वच्छ ऊर्जा पर जोर दिया गया है।