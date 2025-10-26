दीपावली के बाद मां पूर्णागिरि धाम में उमड़ने लगे श्रद्धालु, 12 हजार ने किए दर्शन

जागरण संवाददाता, चंपावत। दीपावली पर्व बीत जाने के बाद मां पूर्णागिरि धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ना फिर से शुरू हो गया है। रविवार को करीब 12 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है।

श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण न केवल पूर्णागिरि धाम बल्कि टनकपुर बाजार में भी चहल-पहल है। इस बार नवरात्रि में अपेक्षा के अनुरूप श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए थे, जिससे दुकानदाराें में मायूसी थी, लेकिन दीपावली के बाद अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। पूर्णागिरि दर्शन के बाद श्रद्धालु नेपाल के ब्रह्मदेव स्थित सिद्धबाबा के दर्शन को जा रहे हैं, जिससे ब्रह्मदेव मंडी में भी खासी रौनक है।

पूर्णागिरि मंदिर समिति के अध्यक्ष पंडित किशन तिवारी ने बताया कि दीपावली के बाद पूर्णागिरि धाम में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। रविवार को करीब 12 हजार श्रद्धालु सुबह से लेकर शाम तक दर्शन कर चुके थे। उन्होंने बताया कि मंदिर के दर्शन की अनुमति सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक ही है। आठ बजे बाद कपाट बंद कर दिए जा रहे हैं।