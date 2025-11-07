Dehradun News: कुत्ते को शौच करवाने से रोका तो अधिवक्ता पर कृपाण से किया हमला, पुलिस ने दर्ज किया मामला

जागरण संवाददाता, देहरादून। निरंजनपुर स्थित अशोका एन्क्लेव, इंदिरा गांधी मार्ग पर कुत्ते को घर के बाहर शौच करवाने पर रोकने पर कुत्ता मालिक ने कृपाण व टाइल से अधिवक्ता पर हमला कर दिया। हमले में उच्च न्यायालय के अधिवक्ता को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने अधिवक्ता की तहरीर पर परिवार के चार सदस्यों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहर में कुत्ते को लेकर मारपीट की तीन दिन में यह दूसरी घटना है। पुलिस को दी तहरीर में अधिवक्ता अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि राम सिंह कालोनी के बाहर राम सिंह ट्रेडर्स के नाम से दुकान संचालित करते हैं। बुधवार रात को राम सिंह उनके दो बेटे व उनकी पत्नी कालोनी में उनके घर के बाहर कुत्ता घुमाने के लिए लाए और घर के बाहर कुत्ते से शौच कराई।

उनके भाई नवनीत कुमार शर्मा ने मना किया तो आरोपितों ने उनके भाई के साथ गाली-गलौच शुरू कर दी और हमला कर दिया। उनके बुजुर्ग पिता के साथ भी आरोपितों ने बदसलूकी की। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब वह अपने भाई को बचाने के लिए गए तो राम सिंह, उसके दो पुत्र व पत्नी ने हाथापाई कर दी और हत्या का प्रयास किया। आरोप है कि उन्होंने कृपाण व टाइल्स से हमला किया, जिससे उनकी आंख के ऊपर व सिर पर गहरी चोटें आईं। बताया कि वह चोटिल होकर बेहोश हो गए।

घटना में उनके भाई को भी चोटें आई हैं। जब वह मेडिकल कराने के लिए दून अस्पताल जा रहे थे तो आरोपितों ने रास्ता रोका और धमकी दी कि अगर कालोनी में दिख भी गए तो जान से मार देंगे।