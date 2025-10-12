Haridwar Kumbh: अर्धकुंभ का प्रशासनिक भवन होगा हाईटेक, करेगा रियल-टाइम मॉनिटरिंग
हरिद्वार में अर्धकुंभ 2027 की तैयारी तेज़ी से चल रही है। कुंभ मेले के मुख्य प्रशासनिक भवन को हाईटेक बनाया जाएगा, जहाँ से रियल-टाइम मॉनिटरिंग होगी। भवन में कंट्रोल रूम, सीसीटीवी और डिजिटल सिस्टम स्थापित होंगे। बैरागी कैंप में पेयजल के लिए ओवरहेड टैंक बनेंगे, और घाटों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बहादराबाद से शिवालिक नगर तक सड़क चौड़ी की जाएगी।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादन। हरिद्वार में अर्धकुंभ-2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। कुंभ परिसर के साथ ही कुंभ मेले के मुख्य प्रशासनिक भवन का भी नवीनीकरण किया जाएगा। मेले के दौरान कंट्रोल रूम के रूप में भवन का प्रयोग होगा। इससे अधिकारियों को मौके पर त्वरित निर्णय लेने और मॉनिटरिंग करने में आसानी होगी। इस परियोजना पर 3.47 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
अर्धकुंभ-2027 की तैयारियों के मद्देनजर कुंभ मेले के मुख्य प्रशासनिक भवन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारा जाएगा। मुख्य प्रशासनिक में विभिन्न विभागों के कार्यालय, कंट्रोल रूम, आपातकालीन प्रबंधन केंद्र, और प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय रहेगा। रियल-टाइम मॉनिटरिंग भी मुख्य प्रशासनिक भवन से की जाएगी।
इस बार भवन के कंट्रोल रूम में सीसीटीवी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। इससे सभी विभागों के बीच सहयोग और समन्वय आसान होगा। भवन के नवीनीकरण में बिल्डिंग की मरम्मत, इलेक्ट्रिकल अपग्रेडेशन, सोलर पैनल सपोर्ट, स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, फायर अलार्म, डिजिटल सिग्नलिंग सिस्टम इंस्टाल किया जाएगा।
बैरागी कैंप में 1500 किलोलीटर क्षमता के ओवरहेड टैंक बनेंगे
पेयजल आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए बैरागी कैंप में 1500 किलोलीटर क्षमता के ओवरहेड टैंक, दो ट्यूबवेल और पंप हाउस का निर्माण किया जाएगा। इस कार्य की अनुमानित लागत 3.65 करोड़ रुपये रखी गई है। मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में परियोजना अहम भूमिका निभाएगी।
ऋषिकुल, सतनाम साक्षी घाट में सुंदरीकरण कार्य होगा
घाटों के पुनर्निर्माण और मजबूती का कार्य भी किया जाएगा। अमरापुर, ऋषिकुल, सतनाम साक्षी घाट और अपर गंगा नहर क्षेत्र में घाटों के निर्माण व सुंदरीकरण का कार्य होगा। घाटों पर नवनिर्मित स्टेप्स, रेलिंग, लाइटिंग और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
बहादराबाद से शिवालिक नगर तक चौड़ी होगी सड़क
बहादराबाद से शिवालिक नगर तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। वहीं धनौरी-सिडकुल मार्ग को भी मरम्मत कर दुरुस्त कराने की तैयारी है। सड़कों के चौड़ीकरण से जाम और हादसों में कमी आएगी।
