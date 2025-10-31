Language
    अस्थि विसर्जन के लिए ऋषिकेश पहुंचे ऐड गुरु पीयूष पांडे के स्वजन, साईं घाट पर किया पिंड दान

    Updated: Fri, 31 Oct 2025 12:53 PM (IST)
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 12:53 PM (IST)

    विज्ञापन गुरु पीयूष पांडे के निधन के बाद, उनके परिवार ने ऋषिकेश के साईं घाट पर पिंडदान और अस्थि विसर्जन किया। उनकी बहन तृप्ति पांडे भी मौजूद रहीं। परिवार ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और ऋषिकुमारों को भोजन कराया। रमा पांडे और बीना काक सहित कई अन्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

    Hero Image

    पीयूष पांडे के निधन पर उनके स्वजन ऋषिकेश के साईं घाट स्थित गंगा तट पर पिंड दान एवं पूजा करने पहुंचे। जागरण

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। विज्ञापन गुरु के नाम से विख्यात पीयूष पांडे के निधन पर उनके स्वजन ऋषिकेश के साईं घाट स्थित गंगा तट पर पिंड दान एवं पूजा करने पहुंचे हैं। गंगा में अस्थि विसर्जन भी किया जा रहा है। इस दौरान दिवंगत पीयूष पांडे की छोटी बहन तृप्ति पांडे भी मौजूद रहीं। परिवार के सदस्यों ने पुण्य आत्मा की शांति एवं मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना की। इस दौरान ऋषिकुमारों को भोज कराया जाएगा। इस अवसर पर उनकी बहन रमा पांडे, पूर्व पर्यटन मंत्री राजस्थान बीना काक व कई अन्य उपस्थित रहे। वे साईं घाट स्थित सोमानी भवन में ठहरे हुए हैं।

