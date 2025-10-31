अस्थि विसर्जन के लिए ऋषिकेश पहुंचे ऐड गुरु पीयूष पांडे के स्वजन, साईं घाट पर किया पिंड दान

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। विज्ञापन गुरु के नाम से विख्यात पीयूष पांडे के निधन पर उनके स्वजन ऋषिकेश के साईं घाट स्थित गंगा तट पर पिंड दान एवं पूजा करने पहुंचे हैं। गंगा में अस्थि विसर्जन भी किया जा रहा है। इस दौरान दिवंगत पीयूष पांडे की छोटी बहन तृप्ति पांडे भी मौजूद रहीं। परिवार के सदस्यों ने पुण्य आत्मा की शांति एवं मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना की। इस दौरान ऋषिकुमारों को भोज कराया जाएगा। इस अवसर पर उनकी बहन रमा पांडे, पूर्व पर्यटन मंत्री राजस्थान बीना काक व कई अन्य उपस्थित रहे। वे साईं घाट स्थित सोमानी भवन में ठहरे हुए हैं।