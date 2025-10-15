देहरादून पुलिस की कार्रवाई, युवती के साथ दुष्कर्म का आरोपित बिजनौर से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देहरादून। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को रायपुर थाना पुलिस ने बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान रोहित ठाकुर निवासी तेलीपुरा थाना नगीना, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष गिरीश नेगी ने बताया कि एक युवती ने बताया कि आरोपित से उसकी दोस्ती सोशल साइट्स से हुई थी। इसके बाद आरोपित उससे मुलाकात करने लगा।