    देहरादून पुलिस की कार्रवाई, युवती के साथ दुष्कर्म का आरोपित बिजनौर से गिरफ्तार

    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:17 AM (IST)
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:17 AM (IST)

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को रायपुर थाना पुलिस ने बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान रोहित ठाकुर निवासी तेलीपुरा थाना नगीना, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष गिरीश नेगी ने बताया कि एक युवती ने बताया कि आरोपित से उसकी दोस्ती सोशल साइट्स से हुई थी। इसके बाद आरोपित उससे मुलाकात करने लगा।

    शादी का झांसा देकर इज्जत लूटता रहा आरोपित

     

    आरोपित ने उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और इसके बाद शादी करने से मुकर गया। इस मामले में रायपुर थाने में आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपित फरार हो गया। सूचना मिली कि आरोपित बिजनौर में छिपा हुआ है। तत्काल एक टीम को बिजनौर भेजकर उसे गिरफ्तार किया गया।