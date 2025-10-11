देहरादून में मतांतरण का आरोप, ईसाई धर्म की लड़की से करवा रहे थे हिंदू युवक की शादी; गांव में मच गया हंगामा
रायवाला के हरिपुरकलां में मतांतरण कर शादी कराने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने चर्च पर अवैध रूप से मतांतरण कराने का आरोप लगाया है। पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को चौकी बुलाया। चर्च संचालक ने भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल न होने का वादा किया। ग्राम प्रधान ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है।
संवाद सूत्र, जागरण रायवाला (देहरादून)। कोतवाली रायवाला अंतर्गत हरिपुरकलां में मतांतरण कर शादी करने का मामला सामने आया है। जिसके बाद ग्रामीणों व विभिन्न हिंदू संगठनों ने हरिपुरकलां चौकी में हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक हरिपुरकलां मोतीचूर में अवैध रूप से एक चर्च संचालित हो रहा है। शुक्रवार को कथित चर्च में एक विवाह समारोह हो रहा था। जिसमें हिंदू लड़के की ईसाई धर्म के अनुसार शादी कराई जा रही थी। वहां पर पादरी आदि मौजूद थे। इस बात का पता चलते ही बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कई कार्यकर्त्ता मौके पर पहुंच गए।
उन्होंने मतांतरण का आरोप लगाया। उनका यह भी आरोप था कि जिस लड़की से शादी हो रही थी उसने पहले ही ईसाई धर्म अपना लिया है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को चौकी बुला लायी। जहां चर्च संचालक संजय चंद निवासी गोरखपुर आर्केडिया ग्रांट बड़ोवाला जिला देहरादून ने पुलिस के समक्ष शपथ पत्र देकर मोतीचूर में विश्ववाणी केंद्र के नाम से ईसाई धर्म की गतिविधियां संचालित करने की बात स्वीकार की और भविष्य में ऐसा न करने का भरोसा दिया।
वहीं, ग्राम प्रधान सविता शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में भोले-भाले गरीब लोगों को धन आदि का लालच देकर मतांतरण का खेल चल रहा है। इस पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। गांव में धर्मांतरण का खेल नहीं चलने दिया जाएगा।
प्रकरण की जांच की गई। लड़का व लड़की के स्वजन से पूछताछ में यह बात सामने आई कि दोनों परिवार पूर्व से ही ईसाई धर्म को मानते हैं। मतांतरण गतिविधियों के सम्बंध में संचालक को सख्त चेतावनी दी गयी है।
- राजेंद्र सिंह खोलिया, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली रायवाला
