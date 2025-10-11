देहरादून में मतांतरण का आरोप, ईसाई धर्म की लड़की से करवा रहे थे हिंदू युवक की शादी; गांव में मच गया हंगामा

संवाद सूत्र, जागरण रायवाला (देहरादून)। कोतवाली रायवाला अंतर्गत हरिपुरकलां में मतांतरण कर शादी करने का मामला सामने आया है। जिसके बाद ग्रामीणों व विभिन्न हिंदू संगठनों ने हरिपुरकलां चौकी में हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक हरिपुरकलां मोतीचूर में अवैध रूप से एक चर्च संचालित हो रहा है। शुक्रवार को कथित चर्च में एक विवाह समारोह हो रहा था। जिसमें हिंदू लड़के की ईसाई धर्म के अनुसार शादी कराई जा रही थी। वहां पर पादरी आदि मौजूद थे। इस बात का पता चलते ही बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कई कार्यकर्त्ता मौके पर पहुंच गए।

उन्होंने मतांतरण का आरोप लगाया। उनका यह भी आरोप था कि जिस लड़की से शादी हो रही थी उसने पहले ही ईसाई धर्म अपना लिया है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को चौकी बुला लायी। जहां चर्च संचालक संजय चंद निवासी गोरखपुर आर्केडिया ग्रांट बड़ोवाला जिला देहरादून ने पुलिस के समक्ष शपथ पत्र देकर मोतीचूर में विश्ववाणी केंद्र के नाम से ईसाई धर्म की गतिविधियां संचालित करने की बात स्वीकार की और भविष्य में ऐसा न करने का भरोसा दिया।