Dehradun News: जिस मां को मृत बताया, वह कोर्ट में हुई पेश; दुष्कर्म का आरोपित बरी

जागरण संवाददाता, देहरादून: दुष्कर्म के गंभीर मामले में अदालत ने आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। शिकायतकर्ता ने कोर्ट में अपनी सगी भाभी को मृत बताया, जबकि बचाव पक्ष ने उसे कोर्ट में जिंदा पेश किया।

गांव के प्रधान ने महिला की पहचान पीड़ित की मां के रूप में की। अपर जिला एवं सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) रजनी शुक्ला की अदालत ने आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

एक महिला ने 18 अप्रैल 2020 को डालनवाला कोतवाली में तहरीर दी कि उनकी 10 साल की भतीजी उनके साथ रहती है। 15 अप्रैल को उसके पति ने भतीजी के साथ दुष्कर्म किया।

पीड़ित ने जब यह बात आरोपित की मां को बताई, तो उन्होंने उसे आरोपित के साथ रसोई में बंद कर दिया। डालनवाला कोतवाली ने आरोपित के विरुद्ध 18 अप्रैल 2020 को दुष्कर्म, आपराधिक षड़यंत्र व पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। पांच माह जेल में रहने के बाद आरोपित जमानत पर बाहर आया।