Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dehradun News: जिस मां को मृत बताया, वह कोर्ट में हुई पेश; दुष्कर्म का आरोपित बरी

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:34 PM (IST)

    देहरादून से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक दुष्कर्म के मामले में, जिस महिला को मृत घोषित कर दिया गया था, वह अचानक अदालत में पेश हुई। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। महिला के बेटे ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, लेकिन माँ के जीवित मिलने से पूरा मामला पलट गया। अदालत ने सबूतों के अभाव में आरोपी को रिहा कर दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: दुष्कर्म के गंभीर मामले में अदालत ने आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। शिकायतकर्ता ने कोर्ट में अपनी सगी भाभी को मृत बताया, जबकि बचाव पक्ष ने उसे कोर्ट में जिंदा पेश किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव के प्रधान ने महिला की पहचान पीड़ित की मां के रूप में की। अपर जिला एवं सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) रजनी शुक्ला की अदालत ने आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

    एक महिला ने 18 अप्रैल 2020 को डालनवाला कोतवाली में तहरीर दी कि उनकी 10 साल की भतीजी उनके साथ रहती है। 15 अप्रैल को उसके पति ने भतीजी के साथ दुष्कर्म किया।

    पीड़ित ने जब यह बात आरोपित की मां को बताई, तो उन्होंने उसे आरोपित के साथ रसोई में बंद कर दिया। डालनवाला कोतवाली ने आरोपित के विरुद्ध 18 अप्रैल 2020 को दुष्कर्म, आपराधिक षड़यंत्र व पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। पांच माह जेल में रहने के बाद आरोपित जमानत पर बाहर आया।

    पीड़ित ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए कि लाकडाउन के दौरान 15 अप्रैल को वह किचन में प्याज व टमाटर काट रही थी। आरोपित ने किचन में आकर उसके हाथ पकड़कर छेड़छाड़ शुरू कर दी।

    जब उसने चिल्लाई, तो आरोपित की मां ने दरवाजा बंद कर दिया। पीड़ित की बुआ ने बताया कि आरोपित ने उनकी भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। बचाव पक्ष ने कहा कि घटना 15 अप्रैल की है, जबकि तहरीर 18 अप्रैल को दी गई।

    यह भी पढ़ें- 'सीनियर को कभी भी जूनियर से कम वेतन नहीं दिया जा सकता', पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा आदेश 

    यह भी पढ़ें- 'लिव-इन में रहने वालों की सुरक्षा राज्य का दायित्व...'; पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी