देहरादून में दर्दनाक हादसा, रोडवेज बस की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

जागरण संवाददाता, देहरादून। आईएसबीटी में सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को रोडवेज की बस ने कुचल दिया, जिसके कारण उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है।

घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। आईएसबीटी फ्लाई ओवर के नीचे चंडीगढ़ रोडवेज की बस की चपेट में आने से व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मृतक की पहचान शिवराज सिंह चौहान उम्र 57 वर्ष निवासी सवाई कालसी के रूप में हुई है।