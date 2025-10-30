देहरादून में दर्दनाक हादसा, रोडवेज बस की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत
देहरादून के आईएसबीटी में दोपहर करीब 12 बजे एक दर्दनाक हादसे में रोडवेज बस की चपेट में आने से 57 वर्षीय शिवराज सिंह चौहान की मौके पर ही मौत हो गई। वह सड़क पार कर रहे थे तभी यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामले की विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। आईएसबीटी में सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को रोडवेज की बस ने कुचल दिया, जिसके कारण उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है।
घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। आईएसबीटी फ्लाई ओवर के नीचे चंडीगढ़ रोडवेज की बस की चपेट में आने से व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मृतक की पहचान शिवराज सिंह चौहान उम्र 57 वर्ष निवासी सवाई कालसी के रूप में हुई है।
