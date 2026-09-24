एसजीआरआर छात्रसंघ चुनाव: अभाविप के तीन प्रत्याशी निर्विरोध, अध्यक्ष-महासचिव पर सीधी टक्कर

जागरण संवाददाता, देहरादून। एसजीआरआर पीजी कालेज में छात्रसंघ चुनाव की बिसात सज चुकी है। अध्यक्ष और महासचिव पद पर अभाविप और एनएसयूआइ के प्रत्याशी आमने-सामने हैं। वहीं उपाध्यक्ष, सह सचिव और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के पद पर अभाविप के सामने कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है।

कोषाध्यक्ष पद पर भी दोनों संगठनों के बीच सीधी टक्कर है। अध्यक्ष पद पर अभाविप के साहिल पंवार के सामने एनएसयूआइ की स्मिता चौहान हैं। महासचिव पद पर अभाविप के रोहित रावत और एनएसयूआइ के संदेश वर्मा मैदान में हैं।

उपाध्यक्ष पद पर अभाविप के ऋषभ भट्ट, सहसचिव पद पर महक और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर सिमरन कौर रैना ने नामांकन कराया है। इन तीनों पदों पर एक-एक नामांकन प्राप्त हुआ है। नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन पदों पर अभाविप प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय है। कोषाध्यक्ष पद पर अभाविप की अर्चना पाल और एनएसयूआइ की तलत जेहरा के बीच मुकाबला है।