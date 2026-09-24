बेरोजगार युवा हो जाएं तैयार! देहरादून में लगने वाला है रोजगार मेला... 18 कंपनियां देंगी नौकरी- दुबई जाने का भी मौका

जागरण संवाददाता, देहरादून। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से 29 सितंबर को देहरादून में एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा।

मेले में 18 निजी क्षेत्र की कंपनियां भाग लेंगी और विभिन्न पदों पर 904 युवाओं के चयन का अवसर मिलेगा। रोजगार मेला सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक चलेगा।

सेवायोजन विभाग ने युवाओं से निर्धारित तिथि और समय पर पहुंचकर रोजगार के इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।

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मेले के दिन भी कराया जा सकेगा पंजीकरण

क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ममता चौहान नेगी ने बताया कि रोजगार मेले में देहरादून के साथ अन्य जिलों के बेरोजगार युवा भी प्रतिभाग कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय परिसर में पूर्व पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। मेले के दिन भी पंजीकरण कराया जा सकेगा।