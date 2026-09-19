प्रयागराज में रोजगार मेला: 81 चयनित अभ्यार्थियों को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिया नियुक्ति पत्र

संसू, फाफामऊ (प्रयागराज)। गंगापार में शांतिपुरम स्थित राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय परिसर के अटल सभागार में शनिवार को भारत सरकार के रोजगार मेले का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन उर्वरक राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल रहीं। उन्होंने 81 चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र दिया।

देश के 45 स्थानों पर संपन्न हुआ रोजगार मेला केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत सरकार की ओर से आयोजित 20वां रोजगार मेला देश भर में एक साथ 45 स्थानों पर संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया। आज अटल सभागार में 81 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है, जो अलग-अलग विभाग से जुड़े हुए हैं।