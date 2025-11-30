ABVP का राष्ट्रीय अधिवेशन, गोरखपुर के श्रीकृष्ण पांडेय को मिला यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार

जागरण संवाददाता, देहरादून। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से शिक्षा, समाज, पर्यावरण और विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले युवाओं को दिया जाने वाला प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार-2025 इस वर्ष गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के समाजसेवी श्रीकृष्ण पांडेय ‘आजाद’ को प्रदान किया गया है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड मैदान में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन समारोह में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। श्रीकृष्ण पांडेय स्माइल रोटी बैंक फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं।

वह बाल भिक्षावृत्ति रोकने, मनोरोगियों के पुनर्वास, विभिन्न कारागारों में बंदियों के मनोविकास के लिए परामर्श, नशाखोरी रोकने और युवाओं को सामाजिक कार्यों में जोड़ने जैसी गतिविधियों से जुड़े हैं। पुरस्कार स्वरूप एक लाख रुपये की राशि, प्रमाण पत्र और स्मृति चिह्न दिया गया।