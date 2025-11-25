अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन, देशभर से 1500 से अधिक कार्यकर्ता पहुंचेंगे देहरादून

जागरण संवाददाता, देहरादून। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन 28 से 30 नवंबर तक देहरादून में आयोजित होने जा रहा है। मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी, राष्ट्रीय मंत्री शमा शर्मा और राष्ट्रीय मीडिया संयोजक हर्ष अत्री ने अधिवेशन की विस्तृत जानकारी साझा की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डॉ. सोलंकी ने बताया कि उत्तराखंड पहली बार इस बड़े राष्ट्रीय अधिवेशन की मेजबानी कर रहा है। देशभर से 1500 से अधिक कार्यकर्ता यहां जुटेंगे और परिसर में ‘लघु भारत’ के दर्शन होंगे। उद्घाटन सत्र में अंतरिक्ष वैज्ञानिक तथा इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ मुख्य अतिथि होंगे। अधिवेशन के तीसरे दिन, यानी 30 नवंबर को होने वाले सम्मान समारोह में यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार–2025 गोरखपुर के युवा समाजसेवी कृष्ण पांडेय ‘आजाद’ को प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि होंगे।

अधिवेशन में एक विशेष प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र होगी, जिसे रानी आवाक्य के नाम पर समर्पित किया गया है। प्रदर्शनी में तीन विशेष कलश रखे जाएंगे। पहला, रानी आवाक्य की 500वीं शताब्दी के उपलक्ष्य में उनकी जन्मस्थली का मिट्टी और जल का कलश।

दूसरा, झारखंड स्थित भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से लाया गया मिट्टी का कलश, जिसका भव्य स्वागत 27 नवंबर को किया जाएगा। तीसरा जल कलश दिल्ली से आ रही गुरु तेग बहादुर से संबंधित यात्रा द्वारा लाया जा रहा है। प्रदर्शनी का उद्घाटन आचार्य बालकृष्ण करेंगे।

अधिवेशन में देश, समाज और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर गहन विमर्श होगा। इससे पूर्व 26 नवंबर को केंद्रीय कार्य समिति और 27 नवंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। परिषद ने इस बार पांच विशेष प्रस्ताव तैयार किए हैं, जिनका फाइनल ड्राफ्ट प्रस्ताव समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।