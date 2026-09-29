छात्र संघ चुनाव में अभाविप की जीत युवाओं का धामी सरकार पर भरोसा: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट

राज्य ब्यूरो जागरण, देहरादून। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्य के सबसे बड़े महाविद्यालय डीएवी पीजी कालेज समेत अन्य महाविद्यालयों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) को मिली शानदार जीत के लिए विजयी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव में अभाविप को 85 प्रतिशत सीटों पर मिली जीत का संदेश साफ है कि युवाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उनके हित में लिए गए निर्णयों पर अगाध भरोसा जताया है।

भट्ट ने एक वक्तव्य में अभाविप की जीत को प्रदेश के युवा वर्ग के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास के प्रति अटूट विश्वास का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि डीएवी पीजी कालेज के छात्र संघ चुनाव में अभाविप का लहराया परचम यह साबित करता है कि प्रदेश का युवा राष्ट्रवादी विचारों और सकारात्मक परिवर्तन के साथ खड़ा है।