अश्वनी त्रिपाठी, जागरण, देहरादून। गंगा की गोद में बसा हरिद्वार अर्धकुंभ से पहले जल संरक्षण की प्रयोगशाला बनने जा रहा है। गंगा तट पर आरसीसी जल पुनर्भरण कुएं बनाकर यहां आस्था को विज्ञान और नवाचार से जोड़ा जाएगा। इन कुओं से गंगा का निर्मल जल धरती में उतरकर भूजल स्तर को बढाएगा। यह परियोजना हरिद्वार को रिवर-लिंक्ड स्मार्ट सिटी बनाएगी, जहां भूजल रीचार्ज की रियल-टाइम निगरानी हो सकेगी। इस पहल से आस्था, पर्यावरण संरक्षण और तकनीक का एक साथ संगम होगा।

हरिद्वार के भूजल स्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने अर्धकुंभ से पूर्व गंगा किनारे आरसीसी इनफिल्ट्रेशन वेल (जल पुनर्भरण कुएं) निर्माण की पहल शुरू की है। करीब एक करोड़ की लागत से 10 मीटर व्यास व 25 मीटर गहरे कुएं लालजीवाला, गौरीशंकर और पंतदीप क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं। कुओं से गंगाजल को भूमिगत स्तर तक पहुंचाकर भूजल काे पुनः संचित किया जाएगा, वहीं नदी के जल को प्राकृतिक तरीके से शोधित भी किया जा सकेगा। इससे जल स्तर में सुधार और गंगा की स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

प्राकृतिक रिसाव प्रणाली काम करेगी

ये कुएं प्राकृतिक रिसाव प्रणाली पर आधारित हैं, जिनसे गंगा का अतिरिक्त जल मिट्टी की परतों से होकर नीचे जाएगा और स्वाभाविक रूप से फ़िल्टर होकर भूजल की गुणवत्ता बढ़ाएगा। कुओं में लगे सेंसर रीयल-टाइम डेटा देंगे, जिससे गंगा के प्रवाह, भूजल स्तर और गुणवत्ता की निरंतर निगरानी संभव की जा सकेगी।



पर्यावरण विशेषज्ञ डा जगमोहन मेहंदी रत्ता के अनुसार, हरिद्वार के भूजल स्रोतों को गंगा से जोड़ना केवल इंजीनियरिंग ही नहीं, बल्कि जल प्रबंधन के भविष्य की रूपरेखा है। जल पुनर्भरण कुएं गंगा और भूजल के बीच वैज्ञानिक तालमेल बनाकर हरिद्वार को भारत का माडल वाटर-स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।