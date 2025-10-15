Language
    घर के बाहर खेल रही बच्ची को ट्रैक्टर ने कुचला, मौत; घर वालों का रो-रोकर बुरा हाल

    By Mehtab Alam Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:28 PM (IST)

    सुलतानपुर के भिक्कमपुर में एक दर्दनाक हादसे में, घर के बाहर खेल रही चार साल की बच्ची गौरी को ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की, लेकिन परिवार वाले पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे, जिसके चलते जिलाधिकारी की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है।

    भिक्कमपुर क्षेत्र के गांव बाकरपुर में हुआ हादसा। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सूत्र, जागरण, सुल्तानपुर । भिक्कमपुर चौकी क्षेत्र के गांव बाकरपुर में सोमवार सुबह घर के बाहर खेल रही चार वर्षीय बच्ची की ट्रैक्टर की चपेट में आकर मौत हो गई। मासूम को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। देर रात तक जिलाधिकारी की अनुमति के इंतजार में शव बिना पोस्टमार्टम के रखा हुआ था।

    पुलिस के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब आठ बजे बाकरपुर गांव निवासी उमेश कुमार की चार साल की बेटी गौरी घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान गांव का ही एक व्यक्ति ट्रैक्टर लेकर अपने खेत की ओर जा रहा था। बताया गया कि उमेश के घर के पास पहुंचने पर चालक ने अचानक ट्रैक्टर से नियंत्रण खो दिया और गौरी को कुचल दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

    स्वजन आनन-फानन में बच्ची को लेकर पास के एक निजी चिकित्सक के पास पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद स्वजन शव को लेकर लौट आए और पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पर भिक्कमपुर चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह नेगी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने लगे।

    मगर स्वजनों का कहना था कि वह शव का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। इस पर पुलिस ने जिलाधिकारी की अनुमति लाने के लिए कहा। देर रात तक अनुमति नहीं मिल पाई थी। सीओ लक्सर नताशा सिंह ने बताया कि बुधवार सुबह तक अनुमति नहीं मिलती है तो शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बताया कि ट्रैक्टर के पीछे पंपिंग सेट लगा हुआ था। तहरीर आने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।