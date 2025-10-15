घर के बाहर खेल रही बच्ची को ट्रैक्टर ने कुचला, मौत; घर वालों का रो-रोकर बुरा हाल

संवाद सूत्र, जागरण, सुल्तानपुर । भिक्कमपुर चौकी क्षेत्र के गांव बाकरपुर में सोमवार सुबह घर के बाहर खेल रही चार वर्षीय बच्ची की ट्रैक्टर की चपेट में आकर मौत हो गई। मासूम को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। देर रात तक जिलाधिकारी की अनुमति के इंतजार में शव बिना पोस्टमार्टम के रखा हुआ था।

पुलिस के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब आठ बजे बाकरपुर गांव निवासी उमेश कुमार की चार साल की बेटी गौरी घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान गांव का ही एक व्यक्ति ट्रैक्टर लेकर अपने खेत की ओर जा रहा था। बताया गया कि उमेश के घर के पास पहुंचने पर चालक ने अचानक ट्रैक्टर से नियंत्रण खो दिया और गौरी को कुचल दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

स्वजन आनन-फानन में बच्ची को लेकर पास के एक निजी चिकित्सक के पास पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद स्वजन शव को लेकर लौट आए और पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पर भिक्कमपुर चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह नेगी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने लगे।