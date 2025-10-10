रुड़की जेल से फरार हुआ था 50 हजार का इनामी अपराधी, 17 साल बाद गिरफ्तार
उत्तराखंड एसटीएफ ने नोएडा एसटीएफ की मदद से 17 साल से फरार 50 हजार के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी 2008 में रुड़की जेल की दीवार कूदकर भागा था। वह 2007 में चोरी के आरोप में जेल गया था। गिरफ्तारी 09 अक्टूबर 2025 को रुड़की क्षेत्र से हुई। आरोपी पंजाब और हरियाणा में नाम बदलकर रह रहा था।
जागरण संवाददाता, देहरादून। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) उत्तराखंड ने नोएडा एसटीएफ टीम की मदद से 17 वर्ष से फरार शातिर ईनामी अपराधी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। यह अपराधी वर्ष 2008 में रुड़की जेल की दीवार कूदकर फरार हुआ था और उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था।
एसटीएफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भुल्लर के अनुसार, गिरफ्तार आरोपित की पहचान हरिसिंह उर्फ हरीश पुत्र रघुवीर निवासी अग्रवाल मंडी टटीरी, जनपद बागपत (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है, जो फर्जी नाम पंजाब व हरियाणा में रह रहा था।
वर्ष 2007 में आरोपित को रुड़की में मोबाइल की दुकानों से चोरी के चार मामलों में जेल भेजा गया था। कुछ समय बाद उसने जेल की दीवार कूदकर फरार होने की योजना बनाई और 2008 में भाग निकला। फरारी के बाद वह पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में नाम और पहचान बदलकर छिपा रहा।
एसटीएफ उत्तराखंड और नोएडा की टीम लगातार इसकी तलाश में जुटी थी। खुफिया सूचना के आधार पर आखिरकार 09 अक्टूबर 2025 को रुड़की क्षेत्र से इसे गिरफ्तार कर लिया गया।
