Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रुड़की जेल से फरार हुआ था 50 हजार का इनामी अपराधी, 17 साल बाद गिरफ्तार

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 01:31 PM (IST)

    उत्तराखंड एसटीएफ ने नोएडा एसटीएफ की मदद से 17 साल से फरार 50 हजार के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी 2008 में रुड़की जेल की दीवार कूदकर भागा था। वह 2007 में चोरी के आरोप में जेल गया था। गिरफ्तारी 09 अक्टूबर 2025 को रुड़की क्षेत्र से हुई। आरोपी पंजाब और हरियाणा में नाम बदलकर रह रहा था।

    prefferd source google
    Hero Image

    2008 में रुड़की जेल की दीवार कूदकर फरार हुआ था यह अपराधी. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, देहरादून। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) उत्तराखंड ने नोएडा एसटीएफ टीम की मदद से 17 वर्ष से फरार शातिर ईनामी अपराधी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। यह अपराधी वर्ष 2008 में रुड़की जेल की दीवार कूदकर फरार हुआ था और उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसटीएफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भुल्लर के अनुसार, गिरफ्तार आरोपित की पहचान हरिसिंह उर्फ हरीश पुत्र रघुवीर निवासी अग्रवाल मंडी टटीरी, जनपद बागपत (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है, जो फर्जी नाम पंजाब व हरियाणा में रह रहा था।

    वर्ष 2007 में आरोपित को रुड़की में मोबाइल की दुकानों से चोरी के चार मामलों में जेल भेजा गया था। कुछ समय बाद उसने जेल की दीवार कूदकर फरार होने की योजना बनाई और 2008 में भाग निकला। फरारी के बाद वह पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में नाम और पहचान बदलकर छिपा रहा।

    एसटीएफ उत्तराखंड और नोएडा की टीम लगातार इसकी तलाश में जुटी थी। खुफिया सूचना के आधार पर आखिरकार 09 अक्टूबर 2025 को रुड़की क्षेत्र से इसे गिरफ्तार कर लिया गया।