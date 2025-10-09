Language
    वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ेंगे उत्‍तराखंड के 840 सरकारी स्‍कूल, सीएम धामी करेंगे योजना की शुरुआत

    By Ashok Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 07:00 PM (IST)

    उत्तराखंड सरकार 840 सरकारी स्कूलों को वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जोड़ने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस योजना का शुभारंभ करेंगे। इस पहल का लक्ष्य दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। वर्चुअल क्लास के माध्यम से विशेषज्ञ शिक्षक दूर-दराज के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे, जिससे सभी छात्रों को समान अवसर मिलेंगे।

    विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून । राज्य के 840 राजकीय विद्यालय वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ेंगे। जिससे इन विद्यालयों में हाईब्रिड मोड के तहत वर्चुअल और स्मार्ट क्लास दोनों का संचालन किया जाएगा। इस अभिनव पहल का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 अक्टूबर को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननूरखेड़ा स्थित आइसीटी लैब से करेंगे। राज्य सरकार की ओर से शिक्षा के सुधार के लिए यह अहम कदम माना जा रहा है।

    स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जहां शिक्षा का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, वहीं शिक्षकों की कमी भी दूर की जा रही है। इसके अलावा स्कूलों को साधन संपन्न भी बनाया जा रहा है। प्रदेश के नौनिहालों को उच्च स्तरीय व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करने के लिए सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। उद्घाटन अवसर पर स्थानीय सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम महापौर सहित अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करेंगे।

    विभाग की इस अभिनव पहल के तहत इन विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में शिक्षण व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत वर्चुअल और स्मार्ट, दोनों माध्यमों में कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय रायपुर में दो केंद्रीय स्टूडियो का निर्माण किया गया है। जिनके माध्यम से कक्षाओं का सजीव प्रसारण किया जाएगा। इस दौरान छात्र-शिक्षक के मध्य दो तरफा संवाद भी हो सकेगा। डा रावत ने बताया कि विद्यालयों के वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ने से सीमांत एवं अन्य क्षेत्रों के विद्यार्थियों तक भी आधुनिक शिक्षण सुविधाएं पहुंच सकेंगी और उनकी सीखने की क्षमता में सुधार होगा।

    ये हैं 840 विद्यालय

    डिजिटल शिक्षा से जुड़ने वालों में अल्मोड़ा जनपद के 71, बागेश्वर के 29, चमोली के 68, चंपावत के 54, देहरादून के 55, हरिद्वार के 53, नैनीताल के 64, पौड़ी के 103, पिथौरागढ़ के 80, रूद्रप्रयाग के 53, टिहरी के 120, ऊधमसिंह नगर के 51 तथा उत्तरकाशी के 39 विद्यालय सम्मिलित हैं।

    ‘प्रदेशभर के 840 विद्यालयों को वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। यह पहल न केवल नवाचार है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रत्येक नौनिहाल तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। शिक्षा की समान पहुंच सुनिश्चित करने की यह पहल निश्चित रूप से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।’


    - डा. धन सिंह रावत, विद्यालयी शिक्षा मंत्री