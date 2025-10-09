राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून । राज्य के 840 राजकीय विद्यालय वर्चुअल क्लास नेटवर्क से जुड़ेंगे। जिससे इन विद्यालयों में हाईब्रिड मोड के तहत वर्चुअल और स्मार्ट क्लास दोनों का संचालन किया जाएगा। इस अभिनव पहल का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 अक्टूबर को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननूरखेड़ा स्थित आइसीटी लैब से करेंगे। राज्य सरकार की ओर से शिक्षा के सुधार के लिए यह अहम कदम माना जा रहा है।

स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जहां शिक्षा का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, वहीं शिक्षकों की कमी भी दूर की जा रही है। इसके अलावा स्कूलों को साधन संपन्न भी बनाया जा रहा है। प्रदेश के नौनिहालों को उच्च स्तरीय व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करने के लिए सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। उद्घाटन अवसर पर स्थानीय सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम महापौर सहित अन्य क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करेंगे।