देहरादून में 70 लोको पायलटों का 48 घंटे का उपवास, खाली पेट दौड़ा रहे ट्रेन

जागरण संवाददाता, देहरादून। लंबित मांगों को लेकर देहरादून रेलवे स्टेशन के 70 लोको पायलटों ने मंगलवार सुबह से 48 घंटे के सामूहिक उपवास की शुरुआत की। आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन में सभी लोको पायलट रनिंग रूम और अपने घरों पर भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, जबकि रेल संचालन पूर्व की भांति जारी रहेगा।

एसोसिएशन के शाखा सचिव विनोद कुमार ने बताया कि एक जनवरी 2024 से सभी केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, लेकिन लोको पायलटों को मिलने वाला प्रति किलोमीटर भत्ता अब तक नहीं बढ़ाया गया। इसे लेकर संगठन पिछले दो वर्षों से कई बार शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध जता चुका है। उन्होंने कहा कि आंदोलन की प्रमुख मांगों में किलोमीटर भत्ता में त्वरित बढ़ोतरी, माइलेज पर 70 प्रतिशत आयकर छूट और रनिंग स्टाफ की कार्य स्थितियों में सुधार शामिल हैं। विनोद कुमार ने बताया कि देशभर के लोको पायलट इस मुद्दे पर 48 घंटे के हंगर फास्ट पर हैं।