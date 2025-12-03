Language
    देहरादून में 70 लोको पायलटों का 48 घंटे का उपवास, खाली पेट दौड़ा रहे ट्रेन

    By Vijay Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 02:52 PM (IST)

    देहरादून में 70 लोको पायलटों द्वारा 48 घंटे का उपवास रखने की घटना सामने आई है, जिसमें वे खाली पेट ही ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं। इस स्थिति ने यात्रि ...और पढ़ें

    किलोमीटर भत्ते में बढ़ोतरी सहित कई मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन

    जागरण संवाददाता, देहरादून। लंबित मांगों को लेकर देहरादून रेलवे स्टेशन के 70 लोको पायलटों ने मंगलवार सुबह से 48 घंटे के सामूहिक उपवास की शुरुआत की। आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन में सभी लोको पायलट रनिंग रूम और अपने घरों पर भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, जबकि रेल संचालन पूर्व की भांति जारी रहेगा।

    एसोसिएशन के शाखा सचिव विनोद कुमार ने बताया कि एक जनवरी 2024 से सभी केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, लेकिन लोको पायलटों को मिलने वाला प्रति किलोमीटर भत्ता अब तक नहीं बढ़ाया गया। इसे लेकर संगठन पिछले दो वर्षों से कई बार शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध जता चुका है। उन्होंने कहा कि आंदोलन की प्रमुख मांगों में किलोमीटर भत्ता में त्वरित बढ़ोतरी, माइलेज पर 70 प्रतिशत आयकर छूट और रनिंग स्टाफ की कार्य स्थितियों में सुधार शामिल हैं। विनोद कुमार ने बताया कि देशभर के लोको पायलट इस मुद्दे पर 48 घंटे के हंगर फास्ट पर हैं।

    देहरादून से भी 70 लोको पायलट भूखे रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब रनिंग स्टाफ में महिला लोको पायलटों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन लोकोमोटिव में शौचालय की सुविधा न होने से उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को भी आंदोलन के माध्यम से सरकार व रेलवे प्रशासन के सामने मजबूती से उठाया गया है। लोको पायलटों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी जायज मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संघर्ष और तेज किया जाएगा।