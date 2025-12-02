Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फर्ज के अग्निपथ पर बढ़े कदम, देश रक्षा की खाई कसम; 603 अग्निवीर बने भारतीय फौज का अंग

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:24 AM (IST)

    रानीखेत के कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में 603 अग्निवीर भारतीय सेना में शामिल हुए। 31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद उन्होंने देश सेवा का संकल्प लिया। कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने परेड की सलामी ली और उनका हौसला बढ़ाया। अग्निवीरों ने देश की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की कसम खाई। इस गौरवशाली पल के साक्षी उनके परिवारजन बने।

    prefferd source google
    Hero Image

    कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर (केआरसी) मुख्यालय में छठे बैच के 603 अग्निवीर नवसैनिक भारतीय सेना का हिस्सा बन गए।

    रानीखेत: कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर (केआरसी) मुख्यालय की गौरवशाली सैन्य परंपरा में एक और अध्याय जुड़ा। फर्ज के अग्निपथ पर कदमताल के साथ छठे बैच के 603 अग्निवीर नवसैनिक भारतीय सेना का हिस्सा बन गए।

    31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण से निखरकर निकले उत्साह से लबरेज रिक्रूट्स ने बहादुरगढ़ के द्वार से जैसे ही कदम बढ़ाए हरेक के रोम रोम में देशसेवा का जज्बा जाग उठा। केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने कसम परेड की सलामी।

    army officer

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अग्निवीरों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि फौजी बन देशसेवा का मौका किस्मत वालों को ही मिलता है। उन्होंने सेना का अंग बने अग्निवीर नवसैनिकों में जोश भरते हुए कहा कि वह जिस मोर्चे पर भी जाएं रेजिमेंट का नाम और ऊंचा करें।

    केआरसी मुख्यालय स्थित भारतीय सेना के ऐतिहासिक सोमनाथ ग्राउंड मंगलवार को अग्निवीर नवसैनिकों के छठे बैच की कसम परेड का साक्षी बना।

    reviewing officer

    करीब सात माह की कड़े प्रशिक्षण व देशसेवा की अग्निपरीक्षा में तपकर निकले अग्निवीरों ने जोश, जज्बे व जुनून के साथ कदमताल कर अन्य नौजवानों को भी फौज में भर्ती होकर देशसेवा को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव व डिप्टी कमांडेंट कर्नल प्रभु रामदास ने परेड की सलामी ली।

    Army Jawan (2)

    अंतिम पग भरने के बाद अग्निवीर नवसैनिकों ने देश की आन, बान व शान की रक्षा और जरूरत पड़ने पर मां भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की कसम उठाई।

    धर्मग्रंथ के साथ सेना के धर्मगुरुओं ने उन्हें कसम दिलाई। अग्निवीरों के माता पिता, भाई बहन व अन्य स्वजन गौरवांवित करने वाले इस पल के गवाह बने।

    यह भी पढ़ें- देश को मिले 449 अग्निवीर, गढ़वाल राइफल्स सेंटर में शानदार पासिंग आउट परेड; सरहद की रक्षा की खाई कसम

    यह भी पढ़ें- अग्निवीरों को प्रशिक्षण देगा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, सीखेंगे ड्रोन एप्लीकेशन और भाषा ज्ञान सहित कई महत्वपूर्ण विषय