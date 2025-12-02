फर्ज के अग्निपथ पर बढ़े कदम, देश रक्षा की खाई कसम; 603 अग्निवीर बने भारतीय फौज का अंग

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अग्निवीरों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि फौजी बन देशसेवा का मौका किस्मत वालों को ही मिलता है। उन्होंने सेना का अंग बने अग्निवीर नवसैनिकों में जोश भरते हुए कहा कि वह जिस मोर्चे पर भी जाएं रेजिमेंट का नाम और ऊंचा करें।