फर्ज के अग्निपथ पर बढ़े कदम, देश रक्षा की खाई कसम; 603 अग्निवीर बने भारतीय फौज का अंग
रानीखेत के कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में 603 अग्निवीर भारतीय सेना में शामिल हुए। 31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद उन्होंने देश सेवा का संकल्प लिया। कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने परेड की सलामी ली और उनका हौसला बढ़ाया। अग्निवीरों ने देश की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की कसम खाई। इस गौरवशाली पल के साक्षी उनके परिवारजन बने।
रानीखेत: कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर (केआरसी) मुख्यालय की गौरवशाली सैन्य परंपरा में एक और अध्याय जुड़ा। फर्ज के अग्निपथ पर कदमताल के साथ छठे बैच के 603 अग्निवीर नवसैनिक भारतीय सेना का हिस्सा बन गए।
Almora: 603 अग्निवीर बने भारतीय फौज का अंग#Agniveer, #KumaonRegiment, #Ranikhet pic.twitter.com/Kqmoulg8ys— Sunil Negi (@negi0010) December 2, 2025
31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण से निखरकर निकले उत्साह से लबरेज रिक्रूट्स ने बहादुरगढ़ के द्वार से जैसे ही कदम बढ़ाए हरेक के रोम रोम में देशसेवा का जज्बा जाग उठा। केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने कसम परेड की सलामी।
अग्निवीरों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि फौजी बन देशसेवा का मौका किस्मत वालों को ही मिलता है। उन्होंने सेना का अंग बने अग्निवीर नवसैनिकों में जोश भरते हुए कहा कि वह जिस मोर्चे पर भी जाएं रेजिमेंट का नाम और ऊंचा करें।
केआरसी मुख्यालय स्थित भारतीय सेना के ऐतिहासिक सोमनाथ ग्राउंड मंगलवार को अग्निवीर नवसैनिकों के छठे बैच की कसम परेड का साक्षी बना।
करीब सात माह की कड़े प्रशिक्षण व देशसेवा की अग्निपरीक्षा में तपकर निकले अग्निवीरों ने जोश, जज्बे व जुनून के साथ कदमताल कर अन्य नौजवानों को भी फौज में भर्ती होकर देशसेवा को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव व डिप्टी कमांडेंट कर्नल प्रभु रामदास ने परेड की सलामी ली।
अंतिम पग भरने के बाद अग्निवीर नवसैनिकों ने देश की आन, बान व शान की रक्षा और जरूरत पड़ने पर मां भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की कसम उठाई।
धर्मग्रंथ के साथ सेना के धर्मगुरुओं ने उन्हें कसम दिलाई। अग्निवीरों के माता पिता, भाई बहन व अन्य स्वजन गौरवांवित करने वाले इस पल के गवाह बने।
यह भी पढ़ें- देश को मिले 449 अग्निवीर, गढ़वाल राइफल्स सेंटर में शानदार पासिंग आउट परेड; सरहद की रक्षा की खाई कसम
यह भी पढ़ें- अग्निवीरों को प्रशिक्षण देगा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, सीखेंगे ड्रोन एप्लीकेशन और भाषा ज्ञान सहित कई महत्वपूर्ण विषय
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।