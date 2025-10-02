Language
    उत्‍तराखंड का देसी जुगाड़ देख दांतों तले दबा लेंगे अंगुली, RTO ने चलाया चेकिंग अभियान; 36 वाहनों के किए टुकड़े

    By Ankur Agarwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 01:42 PM (IST)

    देहरादून में परिवहन विभाग ने अवैध रूप से चल रहे 36 जुगाड़ रिक्शा को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही 707 वाहनों का चालान किया गया और 116 को सीज किया गया। यह कार्रवाई अवैध जुगाड़ रिक्शा और यात्री परमिट पर माल ढोने वाले वाहनों के खिलाफ की गई। आरटीओ ने वाहन स्वामियों से नियमों का पालन करने की अपील की है।

    शहर में अनाधिकृत रूप से दौड़ रहे जुगाड़ रिक्शा को कटर से काटकर टुकड़े कराए गए। विभाग

    जागरण संवाददाता, देहरादून। तमाम नियमों और कानून को ताक पर रखकर शहर में बेधड़क दौड़ रहे जुगाड़ रिक्शा और यात्री परमिट पर माल ढो रहे ई-रिक्शा व ई-आटो पर अब परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

    इसी क्रम में 36 जुगाड़ रिक्शा पकड़कर इन्हें सीधे कबाड़ी की दुकान पर ले जाकर कटर से दो टुकड़ों में बांट दिया गया। वहीं, 707 के चालान किए गए और 116 रिक्शा सीज किए गए। चेकिंग अभियान में देहरादून, विकासनगर एवं ऋषिकेश की प्रवर्तन टीमों को तैनात किया गया है।

    शहर में बड़ी संख्या में जुगाड़ रिक्शा लोडिंग का काम कर रहे हैं। इनमें पंद्रह से बीस साल पुराने स्कूटर या बाइक को मोटर समेत आगे का हिस्सा बनाकर पीछे रिक्शा बना दिया जाता है। ये न सिर्फ खतरनाक हैं बल्कि अवैध भी हैं। चूंकि, इनका पंजीकृत नंबर या बीमा नहीं होता, लिहाजा परिवहन विभाग इनका चालान या इन्हें सीज करने की कार्रवाई भी नहीं कर पा रहा था।

    इसी वजह से विभाग ने अब इनका दूसरा रास्ता तलाश लिया है। आरटीओ (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) डा. अनीता चमोला ने बताया कि अब ऐसे रिक्शा को सीधे टुकड़ों में बांटकर उनका चेसिस आरटीओ आफिस में जमा किया जा रहा है। शहर में दो टीमों ने अभियान चलाकर कई जुगाड़ रिक्शा पकड़े।

    आरटीओ ने बताया कि बुधवार को चलाए गए व्यापक अभियान में 707 याहनों के चालान किए गए और 116 वाहनों को सीज किया गया। चालान किए गए वाहनों में 265 ई-रिक्शा, 162 ई-आटो और 19 जुगाड़ रिक्शा सम्मिलित हैं। टीमों की ओर से 73 ई-रिक्शा व ई-आटो को सीज किया गया। इसके अतिरिक्त 18 जुगाड़ रिक्शा भी सीज किए गए।

    यात्री वाहनों में अनाधिकृत रूप से यात्रियों के स्थान पर माल ढोये जाने पर भी 162 वाहनों का चालान किया गया। प्रवर्तन टीमों में एआरटीओ (प्रवर्तन) जितेंद्र बहादुर चंद समेत परिवहन कर अधिकारी अनिल सिंह नेगी, एमडी पपनोई, अनुराधा पन्त, श्वेता रौधाण, मुकुल मरवाल, हरीश सती एवं परिवहन उप निरीक्षक आनंद रतूडी, शशिकांत तेगवाल, अरविंद भरत आदि शामिल रहे।

    इन इलाकों में चलाया अभियान

    आरटीओ ने बताया कि अभियान निरंजनपुर मंडी, जीएमएस रोड-बल्लूपुर, हरिद्वार बाईपास, आइएसबीटी, शिमला बाईपास, राजा रोड, हनुमान चौक, कांवली रोड, आढ़त बाजार-सहारनपुर रोड, चूना भटटा रायपुर रोड, सहस्रधारा रोड, राजपुर रोड, हरिद्वार रोड, रिस्पना आदि क्षेत्रों में चलाया गया।

    यात्री वाहनों में न करें माल का परिवहन

    आरटीओ (प्रवर्तन) डा. अनीता चमोला ने यात्री वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे यात्री वाहनों का उपयोग माल ढोने में न करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के पंजीयन के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ ने कहा है कि दुपहिया वाहन का इंजन लगाकर जुगाड़ वाहनों का अनाधिकृत संचालन तत्काल बंद किया जाए। यह मोटरयान अधिनियम व नियमावली के प्रविधानों का उल्लघन है। इससे वायु प्रदूषण के मानकों का भी उल्लंघन होता है।