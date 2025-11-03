School Closed: देहरादून के 30 स्कूलों में आज अवकाश, राष्ट्रपति दौरे के चलते छुट्टी घाेषित

जागरण संवाददाता, देहरादून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र में संबोधन के चलते उनके राष्ट्रपति निकेतन से विधानसभा तक मार्ग की सुरक्षा व यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने आज (सोमवार) दून शहर के 30 स्कूलों में अवकाश रखने के आदेश दिए हैं।

दरअसल, शनिवार को प्रशासन ने राष्ट्रपति की फ्लीट के दायरे में आ रहे 20 स्कूलों में अवकाश घोषित किया था, लेकिन रविवार शाम इसमें 10 स्कूल और शामिल कर दिए गए। राष्ट्रपति के सड़क मार्ग से गुजरने के दौरान इन स्कूलों के बाहर प्रशासन और पुलिस के लिए यातायात-व्यवस्था बड़ी चुनौती बना हुआ था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा ने 30 स्कूलों में अवकाश के आदेश कर दिए। शेष स्कूल यथावत संचालित होंगे।







अब इन स्कूलों में रहेगा अवकाश



ग्रेस एकेडमी कैंट रोड, केंद्रीय विद्यालय हाथीबड़कला, स्कालर होम राजपुर रोड, दिल्ली पब्लिक स्कूल राजपुर रोड, ब्रुकलिन स्कूल कर्जन रोड, ब्राइटलैंड स्कूल कर्जन रोड, हिलग्रेस स्कूल ईसी रोड, मार्शल स्कूल ईसी रोड, दून इंटरनेशनल स्कूल ईसी रोड, शेरवुड स्कूल नेहरू कालोनी, समरवैली स्कूल तेग बहादुर रोड, हेरीटेज स्कूल एमकेपी चौक, कान्वेंट आफ जीजएस एंड मैरी स्कूल कान्वेंट रोड, सेंट जोजेफ्स एकेडमी रजापुर रोड।