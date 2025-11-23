देहरादून: आरकेडिया हिलाक्स के 23 फ्लैट जांच के घेरे में, धोखाधड़ी का खुलासा
मसूरी रोड स्थित आरकेडिया हिलाक्स आवासीय परियोजना में बिल्डरों द्वारा करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें 23 फ्लैट जांच के दायरे में हैं। इन फ्लैटों को कई निवेशकों को बेचा गया और फर्जी लोन लिए गए। पुलिस ने गर्ग परिवार और बैंक अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है, जिसमें दस्तावेजों की पड़ताल और बैंक खातों को फ्रीज करने की तैयारी है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। मसूरी रोड स्थित आरकेडिया हिलाक्स आवासीय परियोजना के 23 फ्लैट जांच के दायरे में आ गए हैं। बिल्डरों ने इन्हीं फ्लैटों के नाम पर करोड़ों का खेल कर दिया। किसी फ्लैट पर निवेशक से मोटी रकम लेकर उसे दूसरी पार्टी को भी बेच दिया जबकि कुछ फ्लैट ऐसे हैं, जिनमें निवेशकों तो रकम वसूली ही इसके बाद बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलीभुगत करके उन पर लोन भी पास करवा दिया। निवेशक जब अपने फ्लेटों पर कब्जा लेने आने लगे तो भांडा फूटने से पहले ही बिल्डर फरार हो गए।
इन्हीं फ्लैटों में बिल्डरों ने किया करोड़ों का खेल, किसी पर लोन लिया तो कोई दो-दो जगह बेचा
पुष्पांजलि इंफ्राटेक के बाद आवासीय परियोजना के नाम पर शहर में नया फर्जीवाड़ा करते हुए निवेशकों व बैंकों के करोड़ों रुपये लेकर गर्ग परिवार गायब हो गया। इस मामले में राजपुर थाना पुलिस ने शाश्वत गर्ग, उनकी पत्नी साक्षी, पिता प्रवीण गर्ग, मां अंजली गर्ग व शाश्वत के दो सालों सुलभ व कुशाल गोयल समेत बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि परियोजना के तहत कुल 121 फ्लैट बनने थे। इनमें से 98 की रजिस्ट्री तो कर दी गई, जबकि 23 फ्लैट खेल करने के लिए अलग से रखे गए।
मुकदमा दर्ज करने के बाद राजपुर थाना पुलिस ने खाते खंगालने किए शुरू, भेजे जाएंगे नोटिस
यह 23 फ्लैट वह हैं जोकि एक से अधिक निवेशकों को बेचे गया हैं और फर्जी तरीके से बैंकों से ऋण भी लिया गया। पुलिस अब परियोजना संबंधी दस्तावेजों की जांच में जुट गई है। रजिस्ट्रार कार्यालय व एमडीडीए व रेरा से भी दस्तावेज एकत्र किए जा रहे हैं, ताकि सत्यता का पता चल सके। इसके साथ ही फरार हुए आरोपितों की बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है, पुलिस जल्द ही इन खातों को फ्रीज कर सकती है। सोमवार को आरोपितों को बयान दर्ज करने के लिए नोटिस भी भेजे जाएंगे।
