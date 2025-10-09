देहरादून में होटलकर्मी से ठगे 13.50 लाख रुपये, लगाया ऐसा चूना कानों-कान नहीं लगी खबर

जागरण संवाददाता, देहरादून। साइबर ठगों ने होटलकर्मी को निवेश का झांसा देकर उनसे 134.50 लाख रुपये की ठगी कर दी। आरोपितों ने उन्हें निवेश करने पर मोटा मुनाफे का झांसा दिया था। पीड़ित उनके झांसे में फंस गया और जिंदगी भर भी कमाई डुबो दी।

पीड़ित की तहरीर में नेहरू कालोनी पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज जांच शुरू कर दी है। अजबपुर कलां निवासी कमलेश सिंह ने बताया कि अज्ञात युवक ने अप्रैल महीने में द ग्लोबल ई कामर्स कंपनी के बारे में बताया। आरोपित ने कहा कि कंपनी में निवेश करने पर उन्हें मोटा मुनाफा होगा।

ठग ने उन्हें द ग्लोबल ई कामर्स के टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया। ग्रुप में शामिल अन्य लोगों ने कहा कि कोई धोखाधड़ी नहीं है। शुरुआत में उन्होंने 10 हजार रुपये जमा किए। चार-पांच घंटे बाद ही उनके खाते में 16 हजार रुपये आ गए। इसके बाद उन्होंने 35 हजार रुपये जमा किए तो खाते में 45 हजार रुपये वापस आ गए।