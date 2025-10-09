Language
    देहरादून में होटलकर्मी से ठगे 13.50 लाख रुपये, लगाया ऐसा चूना कानों-कान नहीं लगी खबर

    By Soban Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:05 PM (IST)

    देहरादून में एक होटलकर्मी साइबर ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने 'द ग्लोबल ई कामर्स' में निवेश का लालच देकर उससे 13.50 लाख रुपये ठग लिए। शुरुआत में छोटे निवेश पर मुनाफा देकर विश्वास जीता गया, फिर बड़ी रकम निवेश कराकर गायब हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    साइबर ठगों ने द ग्लोबल ई कामर्स में निवेश का झांसा देकर की ठगी. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, देहरादून। साइबर ठगों ने होटलकर्मी को निवेश का झांसा देकर उनसे 134.50 लाख रुपये की ठगी कर दी। आरोपितों ने उन्हें निवेश करने पर मोटा मुनाफे का झांसा दिया था। पीड़ित उनके झांसे में फंस गया और जिंदगी भर भी कमाई डुबो दी।

    पीड़ित की तहरीर में नेहरू कालोनी पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज जांच शुरू कर दी है। अजबपुर कलां निवासी कमलेश सिंह ने बताया कि अज्ञात युवक ने अप्रैल महीने में द ग्लोबल ई कामर्स कंपनी के बारे में बताया। आरोपित ने कहा कि कंपनी में निवेश करने पर उन्हें मोटा मुनाफा होगा।

    ठग ने उन्हें द ग्लोबल ई कामर्स के टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया। ग्रुप में शामिल अन्य लोगों ने कहा कि कोई धोखाधड़ी नहीं है। शुरुआत में उन्होंने 10 हजार रुपये जमा किए। चार-पांच घंटे बाद ही उनके खाते में 16 हजार रुपये आ गए। इसके बाद उन्होंने 35 हजार रुपये जमा किए तो खाते में 45 हजार रुपये वापस आ गए।

    इसके बाद ठगों ने उन्हें रातों रात अमीर बनने का झांसा दिया और मोटी रकम निवेश करने को कहा। 45 हजार रुपये जमा करने पर कहा कि इस रकम के बदले पांच गुना धनराशि वापस मिलेगी, लेकिन इसके लिए 1.98 लाख रुपये जमा करने होंगे। इसके बाद रकम निकालने के लिए ठग उनसे धनराशि जमा कराते रहे और उनसे कुल 13.50 लाख रुपये जमा करा दिए। इसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ और इस मामले में उन्होंने नेहरू कालोनी थाने में शिकायत दी।