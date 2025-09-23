Language
    Dehradun News: घर से निकला 13 फीट का अजगर, देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, फिर...

    By rajesh panwar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:29 PM (IST)

    विकासनगर के छरबा में एक घर से 13 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया गया। सर्प मित्र आदिल मिर्जा को सूचना मिलने पर उन्होंने अरशद खान के घर से अजगर को सुरक्षित निकाला और जंगल में छोड़ दिया। अजगर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई थी। इसके अलावा विकासनगर में चेकर्ड कीलबैक और इंडियन स्पेक्टाकल्ड कोबरा का भी रेस्क्यू किया गया।

    छरबा स्थित मकान में घुसा तेरह फीट लंबा अजगर, सर्प मित्र ने किया रेस्क्यू।

    जागरण संवाददाता, विकासनगर। कालसी वन प्रभाग की चौहड़पुर रेंज अंतर्गत छरबा में घर से तेरह फीट लंबा अजगर को रेस्क्यू किया। उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। सर्प मित्र आदिल मिर्जा को सूचना मिली कि छरबा में एक घर में सांप है।

    जब मौके पर पहुंचे तो अरशद खान के घर से भारी भरकम अजगर सांप को रेस्क्यू किया। जिसकी लंबाई करीब 13 फीट रही। जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गयी।

    लोगों ने अजगर को नजदीक से देखा तो उनमें सिहरन दौड़ गयी। इसके अलावा सर्प मित्र ने विकासनगर पहाड़ी गली से एक चेकर्ड कीलबैक सांप का रेस्क्यू किया। छरबा में एक इंडियन स्पेक्टाकल्ड कोबरा का रेस्क्यू किया गया।