    दुनिया में पहली बार सामने आई सांप, छिपकली और मेंढकों की 12 प्रजातियां, आगे की जानकारी है बेहद खास

    By Suman Semwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:04 PM (IST)

    भारतीय वन्यजीव संस्थान के विज्ञानी डा अभिजीत दास ने अरुणाचल प्रदेश में सांप, छिपकलियों और मेंढकों की 12 नई प्रजातियों की खोज की है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के सहयोग से यह खोज की गई, जिसमें वर्षा वनों में वन्यजीवों की पहचान की गई। इन नई प्रजातियों के संरक्षण की चुनौती अब सामने है, क्योंकि वनों पर दबाव बढ़ रहा है। शोध कार्य अभी जारी है, जिससे और नई प्रजातियों की जानकारी मिलने की उम्मीद है।

    - नेशनल ज्योग्राफिक एक्सप्लोरर में चयनित किए गए भारतीय वन्यजीव संस्थान के विज्ञानी डा अभिजीत दास ने की खोज
    - अरुणाचल प्रदेश में की गई खोज, अब संरक्षण के प्रयास होंगे तेज

    सुमन सेमवाल, देहरादून । विश्व आज उस दौर में खड़ा है, जहां वनों पर सर्वाधिक दबाव है। इससे वनों की क्षति के साथ ही वहां वास करने वाले वन्यजीवों के अस्तित्व पर भी संकट गहराता जा रहा है। हालांकि, इन चुनौतियों के बीच भारत के अरुणाचल प्रदेश से सांप, छिपकलियों और मेंढकों की 12 ऐसी प्रजातियां मिली हैं, जिनसे दुनिया अब तक अनभिज्ञ थी। इन्हें पहली बार भारतीय वन्यजीव संस्थान ने खोजा है।

    भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआइआइ) के वरिष्ठ विज्ञानी डा अभिजीत दास के अनुसार नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने उन्हें अपने एक्सप्लोरर के रूप में चुना। जिसके तहत उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के वर्षा वनों में वन्यजीवों की पहचान आदि की दिशा में काम किया। यहां के वन काफी हद तक अछूते हैं। लिहाजा, उम्मीद के अनुसार यहां सांप, छिपकलियों और मेंढकों की 12 ऐसी प्रजातियां पाई गईं, जो विश्वभर में पहले कभी भी किसी रूप में दर्ज नहीं थीं।

    इस खोज के बाद अब नई प्रजातियों के संरक्षण की चुनौती बढ़ गई है। क्योंकि, वनों पर बढ़ते दबाव के बीच ऐसी दुर्लभ प्रजातियों को बचाया जाना आवश्यक है। अरुणाचल प्रदेश में शोध कार्य अभी जारी है। ऐसे में उम्मीद है कि कुछ और नई प्रजातियों की जानकारी समाने आ सकती है।

    इन प्रजातियों की खोज

    छिपकली

    • नमदाफा बेंट टोड गेको, किफिरे बेंट टोड, सियांग वैली बेंट टोड,
    • बरेल हिल्स बेंट टोड, नगेनपुरी बेंट टोड गेको, मणिपुर बेंट टोड गेको।


    मेढक

    • पटकाई ग्रीन ट्री फ्राग, म्यूजिक फ्राग, ब्रुक्स ड्वार्फ फ्राग, सुजेंस करैट, बाइबैंग कैसकेड फ्राग

    सांप

    • जयूस माउंटेन पिट वाइपर