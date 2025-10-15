दुनिया में पहली बार सामने आई सांप, छिपकली और मेंढकों की 12 प्रजातियां, आगे की जानकारी है बेहद खास

- नेशनल ज्योग्राफिक एक्सप्लोरर में चयनित किए गए भारतीय वन्यजीव संस्थान के विज्ञानी डा अभिजीत दास ने की खोज

- अरुणाचल प्रदेश में की गई खोज, अब संरक्षण के प्रयास होंगे तेज सुमन सेमवाल, देहरादून । विश्व आज उस दौर में खड़ा है, जहां वनों पर सर्वाधिक दबाव है। इससे वनों की क्षति के साथ ही वहां वास करने वाले वन्यजीवों के अस्तित्व पर भी संकट गहराता जा रहा है। हालांकि, इन चुनौतियों के बीच भारत के अरुणाचल प्रदेश से सांप, छिपकलियों और मेंढकों की 12 ऐसी प्रजातियां मिली हैं, जिनसे दुनिया अब तक अनभिज्ञ थी। इन्हें पहली बार भारतीय वन्यजीव संस्थान ने खोजा है।

भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआइआइ) के वरिष्ठ विज्ञानी डा अभिजीत दास के अनुसार नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने उन्हें अपने एक्सप्लोरर के रूप में चुना। जिसके तहत उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के वर्षा वनों में वन्यजीवों की पहचान आदि की दिशा में काम किया। यहां के वन काफी हद तक अछूते हैं। लिहाजा, उम्मीद के अनुसार यहां सांप, छिपकलियों और मेंढकों की 12 ऐसी प्रजातियां पाई गईं, जो विश्वभर में पहले कभी भी किसी रूप में दर्ज नहीं थीं।

इस खोज के बाद अब नई प्रजातियों के संरक्षण की चुनौती बढ़ गई है। क्योंकि, वनों पर बढ़ते दबाव के बीच ऐसी दुर्लभ प्रजातियों को बचाया जाना आवश्यक है। अरुणाचल प्रदेश में शोध कार्य अभी जारी है। ऐसे में उम्मीद है कि कुछ और नई प्रजातियों की जानकारी समाने आ सकती है।