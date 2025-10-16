उत्तराखंड के इस शहर में अब तक 10 हजार आयुष्मान कार्ड निरस्त, पीछे है ये वजह
उत्तराखंड के हल्द्वानी में दस हजार आयुष्मान कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई अपात्र लाभार्थियों द्वारा गलत जानकारी देकर कार्ड बनवाने के कारण की गई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार जांच कर रहा है और गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग का लक्ष्य है कि योजना का लाभ केवल पात्र लोगों तक ही पहुंचे।
जागरण संवाददाता, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर फर्जी राशन कार्ड व आयुष्मान कार्ड के सत्यापन के बाद देहरादून जिले में अब तक 10 हजार फर्जी आयुष्मान कार्ड व 3617 फर्जी राशन कार्ड को जिलाधिकारी सविन बंसल ने निरस्त कर दिया है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट में सत्यापन कार्य की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को राशन व आयुष्मान कार्डाें का शत प्रतिशत सत्यापन कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने 30 अक्टूबर तक 60 प्रतिशत तक सत्यापन कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। जिलाधिकारी ने अपात्र लाभार्थियों के स्थान पर पात्र लाभार्थियों को राशन व आयुष्मान कार्ड जारी करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी से अपात्र आयुष्मान कार्ड के बारे में विभागीय कार्रवाई की जानकारी भी तलब की।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने सत्यापन कार्य में ढिलाई पर पूर्ति निरीक्षक, एआरओ और एडीओ पंचायत का वेतन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। डीएम ने 30 अक्टूबर तक 60 प्रतिशत सत्यापन कार्य पूरा नहीं होने पर इन सभी की जवाबदेही तय की। चेतावनी दी गई की कार्य पूरा नहीं होने पर वेतन तो जब्त होगा, साथ ही प्रतिकूल प्रविष्ठि भी दी जाएगी।
जिला प्रशासन की ओर से संगठित गिरोह को दबोचने और संगीन धाराओं में पिछले माह एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है। जिलाधिकारी ने क्लेमेनटाउन, सहसपुर, विकासनगर, ऋषिकेश समेत डोईवाला, त्यूनी और कालसी के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड सत्यापन की धीमी प्रगति पर नाराजगी भी जताई। संबंधित क्षेत्रों के पूर्ति निरीक्षक, एआरओ और एडीओ पंचायत के वेतन आहरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पूर्ति निरीक्षकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि राशन पा रहे व्यक्तियों में जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, उनका सर्वे कर जांच पूरी करें। बैठक में एसडीएम अपूर्वा सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एमके शर्मा, जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल आदि उपस्थित थे।
जिले में 3.83 लाख राशन कार्ड धारक
बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 3,83,352 राशन कार्ड धारक है, जिसमें से 1,56,815 राशन कार्ड का सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है। अभी तक 40.91 प्रतिशत राशन कार्ड का सत्यापन किया गया है। क्लेमेनटाउन में 25.40, सहसपुर में 38.07, विकासनगर में 27.21, ऋषिकेश में 23.52, डोईवाला में 20.99, कालसी में 38.55 और त्यूनी में 8.62 प्रतिशत सत्यापन कार्य हुआ है। अभी तक विभिन्न कारणों से 3617 कार्ड निरस्त भी किए जा चुके है। आधार कार्ड से राशन कार्ड को डिजिटल रूप में सत्यापित करने को ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अवगत कराया कि जिले में 1,26,960 आयुष्मान कार्ड धारक हैं, जिसका सत्यापन कार्य तेजी से चल रहा है।
