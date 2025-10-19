दीपावली के बाद देहरादून में लगेगा 100 टन अतिरिक्त कूड़े का अंबार, निगम की बढ़ी चुनौती

जागरण संवाददाता, देहरादून। दीपों के पर्व के बाद शहर की सड़कों, गलियों और मोहल्लों में चारों ओर फैले पटाखों के अवशेष और पालिथीन का ढेर नगर निगम की परीक्षा लेगा। दीपावली के अगले दिन शहरभर में करीब 100 टन अतिरिक्त कूड़ा पसरा रहने की आशंका है। निगम प्रशासन ने दावा किया है कि इस बार सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए विशेष तैयारी की गई है। हालांकि, शहर को पूरी तरह साफ करने में दो से तीन दिन का समय लग सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर आयुक्त नमामी बंसल के निर्देश पर दो दिन पहले ही विशेष कार्ययोजना तैयार कर ली गई थी। निगम की ओर से शहर के सभी 100 वार्डों में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 14 अधिकारियों को वार्डवार जिम्मेदारी सौंपी गई है। दीपावली के अगले दिन दो शिफ्टों में सफाई अभियान चलाने के साथ ही घर-घर कूड़ा उठाने की भी योजना बनाई गई है।

निगम परिसर स्थित कंट्रोल रूम से वाहनों की आवाजाही पर निगरानी रखी जाएगी और अभियान की मानिटरिंग की जाएगी। आमतौर पर दून शहर में रोजाना करीब 450 टन कूड़ा उत्सर्जित होता है। वहीं, दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर यह आंकड़ा 100 टन से अधिक बढ़ने की आशंका है। हर साल दीपावली के बाद शहर में चारों ओर पटाखों का कूड़ा, पालिथीन और सजे-संवरे घरों से निकला अपशिष्ट फैल जाता है, जिसे पूरी तरह साफ करने में निगम को तीन दिन तक का समय लग जाता है।