गोवा नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में 25 लोगों की दर्दनाक मौत, उत्तराखंड का एक युवक भी शामिल

जागरण संवाददाता, चंपावत । गोवा के नाइट क्लब में लगी आग से जिन 25 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है उनमें चंपावत जिले के बाराकोट का भी एक युवक शामिल है। मृतक की पहचान बाराकोट ब्लाक के नेत्र सलान गांव निवसी मनीष सिंह महर (22) के रूप में हुई है। मनीष क्लब की रसोई में काम करता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाराकोट के जिला पंचायत सदस्य योगेश जोशी ने बताया कि मनीष के शव को गोवा से उनके गांव नेत्र सलान लाने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार एवं मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के अधिकारियों से मदद का आग्रह किया गया है। उन्होंने बताया कि मनीष सिंह महर गोवा के नाइट क्लब में रसोई में काम करता था। वह कुछ समय पहले ही गोवा गया था।