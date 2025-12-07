गोवा नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में 25 लोगों की दर्दनाक मौत, उत्तराखंड का एक युवक भी शामिल
गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की दुखद मौत हो गई। मृतकों में उत्तराखंड का एक युवक भी शामिल है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंपावत । गोवा के नाइट क्लब में लगी आग से जिन 25 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है उनमें चंपावत जिले के बाराकोट का भी एक युवक शामिल है। मृतक की पहचान बाराकोट ब्लाक के नेत्र सलान गांव निवसी मनीष सिंह महर (22) के रूप में हुई है। मनीष क्लब की रसोई में काम करता था।
बाराकोट के जिला पंचायत सदस्य योगेश जोशी ने बताया कि मनीष के शव को गोवा से उनके गांव नेत्र सलान लाने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार एवं मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के अधिकारियों से मदद का आग्रह किया गया है। उन्होंने बताया कि मनीष सिंह महर गोवा के नाइट क्लब में रसोई में काम करता था। वह कुछ समय पहले ही गोवा गया था।
मनीष की मौत की खबर उसके स्वजन को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि चंपावत प्रशासन ने जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को गोवा से गांव भिजवाने में मदद करने का आश्वासन दिया है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल मृतक के परिवार के संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।