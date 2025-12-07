Language
    गोवा नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में 25 लोगों की दर्दनाक मौत, उत्तराखंड का एक युवक भी शामिल

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:21 PM (IST)

    आग से जिन 25 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, चंपावत । गोवा के नाइट क्लब में लगी आग से  जिन 25 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है उनमें चंपावत जिले के बाराकोट का भी एक युवक शामिल है। मृतक की पहचान बाराकोट ब्लाक के नेत्र सलान गांव निवसी मनीष सिंह महर (22) के रूप में हुई है। मनीष क्लब की रसोई में काम करता था।

    बाराकोट के जिला पंचायत सदस्य योगेश जोशी ने बताया कि मनीष के शव को गोवा से उनके गांव नेत्र सलान लाने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार एवं मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के अधिकारियों से मदद का आग्रह किया गया है। उन्होंने बताया कि मनीष सिंह महर गोवा के नाइट क्लब में रसोई में काम करता था। वह कुछ समय पहले ही गोवा गया था।

    मनीष की मौत की खबर उसके स्वजन को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि चंपावत प्रशासन ने जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को गोवा से गांव भिजवाने में मदद करने का आश्वासन दिया है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल मृतक के परिवार के संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है।